La puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner se postergará hasta mediados de la próxima semana, dado que el proceso de llenado está en aproximadamente un 55%.

Así lo admitieron a esta agencia fuentes de ENARSA, quienes al mismo tiempo afirmaron que "son los tiempos lógicos que demandan este tipo de proceso".

"Continuamos con el llenado del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Ya superamos los 13,8 millones de m3 de gas cargados, lo que significa más de un 55 por ciento del total", señalaron desde la empresa.

ENARSA sostuvo que "se estima que la etapa de llenado concluirá a mediados de la próxima semana, iniciándose la inyección de gas del GPNK al Gasoducto NEUBA II que forma parte del sistema de transporte".

"El proceso de llenado y presurización se está desarrollando dentro de los plazos previstos y usuales, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad necesarias para llevar adelante para este tipo de operaciones", completó la empresa.

La inauguración del gasoducto se realizó el 9 de julio con la apertura simbólica de una válvula en la localidad de Tratayén en la provincia del Neuquén. El acto desató una polémica a partir de las dudas que instalaron expertos del área energética sobre la real puesta en marcha del ducto.

Como respuesta a las críticas desde ENRASA se informó que el proceso de llenado que permitiría la puesta en funcionamiento se completaría entre el 18 y 19 de julio. Sin embargo los reportes oficiales del ENARGAS muestran que aún el ducto no está entregando fluido al sistema. En esta primera etapa debiera aportar 11 millones de metros cúbicos día, en su conexión con el Neuba II, sistema que abastece a la región metropolitana.

En diálogo con esta agencia, los ex secretarios de Energía, Jorge Lapeña y Daniel Montamat pusieron en duda los tiempos oficiales anunciados. Ambos, con información que manejan desde el sector empresario consideran que los plazos previstos serán difíciles de cumplir. "Hasta que no lo veamos en los reportes de ENARGAS no podemos decir que está funcionando", señaló Montamat.

Por su parte, Lapeña fue más duro y acusó al gobierno de haber hecho "una inauguración falsa". "Se inauguró una pobra en forma caprichosa mintiéndole a la gente. Fue una burla; un acto político", sostuvo el ex funcionario de Raúl Alfonsín. Para Lapeña no comenzará a funcionar "antes de fin de mes".

El dato sobre el inicio de funcionamiento no es menor dado que el Gobierno montó una parte de su presupuesto energético en el ahorro que supuestamente iba a generar el ducto inaugurándose el 20 de junio. En caso de arrancar en los finales de julio habrá un desfasaje de al menos 40 días. RP/MAC NA