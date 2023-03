El Frente "Vamos Con Todos" de Río Negro, que impulsa la fórmula integrada por Silvia Horne para gobernadora y Leandro Costa para vice, lanzó su campaña para las elecciones provinciales del 16 de abril con un llamado a que el peronismo "vuelva al Gobierno" de ese distrito.

El acto, que se realizó ayer en el Círculo Italiano de Cipolletti, contó con la presencia de la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, reelecta hace una semana con el 60% de los votos, quien hizo una encendida convocatoria a la militancia para trabajar por un "nuevo triunfo" en los comicios provinciales.

También participó el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete de Ministros y referente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, quien asistió en representación del Gobierno nacional.

"Nos quieren convencer que es normal que los empleados públicos tengan más de la mitad del sueldo en negro y que es normal que después tengan que cortar las rutas porque no llegan con el sueldo a fin de mes", advirtió Soria durante su mensaje.

Y convocó a la militancia a salir convencidos a trabajar por un "nuevo triunfo" en abril, al afirmar que "el pueblo una vez más nos eligió porque sabe que nosotros decimos la verdad, sabe que nosotros no claudicamos y tenemos el equipo para levantar a Río Negro".

Por su parte, Horne destacó "la esperanza" que contagia el Frente de Todos (FdT) de cara a los comicios para elegir a representantes.

"Empezamos a contagiar esperanza el día que salimos a decir que el Frente de Todos (FdT) iba a jugar fuerte en esta elección; hoy esa esperanza va creciendo y el mensaje que vamos a dar es que el peronismo va a llegar a la Casa de Gobierno de Río Negro", subrayó.

"Vamos a ir con nuestras mujeres, con nuestros trabajadores, con nuestros pibes, con nuestros jóvenes, con nuestros adultos", afirmó.

Con críticas a la actual administración provincial, a cargo de Arabela Carreras, de Somos Río Negro, la postulante reivindicó el reclamo que sostiene el personal retirado de la Policía y anunció que atenderán la demanda en caso de llegar al Gobierno.

"La deuda es inmensa, todos los trabajadores de la administración pública, la seguridad, la salud, la educación, perciben la mayor parte de su sueldo como no remunerativo, son sumas en negro, esos aumentos no impactan en el ANSES, no impactan en la obra social, tenemos que gradualmente darle una solución a esa deuda", apuntó.

Y expresó: "Tenemos que poner a todos los trabajadores de la administración pública como corresponde, bajo las leyes, acá no se trata de precarizar, los ahorros hay que hacerlos en otro lado, nunca con los trabajadores y trabajadoras". (Télam)