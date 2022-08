La senadora nacional Juliana Di Tullio, presidenta del bloque Unidad Ciudadana, confirmó hoy que el Frente de Todos prepara una movilización en respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández, acusada en la causa conocida como “Vialidad”.

“El pueblo peronista está siendo atacado. Sabemos que vamos a seguir dando pelea, por eso estamos construyendo esta enorme movilización”, dijo Di Tullio. Sobre la fecha en que se concretaría, explicó: “Hay varias posibilidades. No es ahora. Diciembre me parece una movilización tardía, pero* el 17 de octubre* no. Nos están atacando la historia.” Esa fecha marca el Día de la Lealtad Peronista y recuerda la masiva movilización popular en apoyo de Juan Perón, en 1945.

“Se vienen haciendo movilizaciones en cada rincón de la Argentina, sin dirigencia a la cabeza, que no las mostró nadie”, dijo la senadora. “*Soy de las que exigen movilizarse. *Alentamos a que el pueblo se siga expresando de manera espontánea.” En cuanto a la marcha que podría darse en octubre, en cambio, será “un mensaje institucional de un partido que está siendo atacado”, definió.

“Atacar a la jefa del peronismo lo único que hace es hacernos reaccionar frente a la historia viva, porque nos atacan a nosotros”, argumentó la legisladora.

“Cuando intentaron encarcelar a Perón, lo proscribieron 18 años, mientras la derecha cocinaba un plan para la Argentina que duró muchísimos años hasta que llegó Néstor (Kirchner). Es lo que necesita la derecha para disciplinar al peronismo, trabajar en paz y construir un país para pocos”, dijo Di Tullio.

