(Por Nicolás Poggi) El Frente de Todos rediseñó su campaña para las elecciones generales del 14 de noviembre, después del resultado adverso en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), y se enfocó en los encuentros de cercanía que el presidente Alberto Fernández, los ministros del Gobierno nacional y los candidatos del espacio mantuvieron en distintos puntos del territorio, tanto como en el mensaje del "sí" explicitado en los nuevos spots del oficialismo.

Mientras el mandatario mantuvo la semana última sus visitas al conurbano bonaerense, en una serie de reuniones que no son difundidas ni publicitadas por canales oficiales, el FdT dio a conocer una pieza audiovisual con la que presentó en sociedad su nuevo eslogan: "Decirle sí al trabajo, sí al que invierte y sí al diálogo".

El spot, organizado en torno a la afirmación "sí", dura poco menos de un minuto, busca transmitir positividad en el marco de la reactivación económica, y retoma parte del discurso brindado el martes pasado por Fernández durante el acto de cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), donde el mandatario llamó a "decirle 'sí' al trabajo y 'no' al desempleo".

"Les pido que unamos fuerzas, y que las fuerzas sean decirle 'sí' al diálogo y 'no' a la obstrucción permanente; que le digamos 'sí' al que invierte y 'no' al que especula; 'sí' a la Argentina que nos merecemos y 'no' a la Argentina que tantos dolores nos trajo", afirma el Presidente en la pieza audiovisual.

Como parte de sus incursiones sorpresivas en el terreno, el Presidente estuvo el lunes último en la localidad bonaerense de Moreno, donde dialogó durante más de dos horas con vecinos y comerciantes sobre el proyecto del Ejecutivo destinado a convertir planes sociales en puestos de trabajo genuino.

Los vecinos le transmitieron al jefe de Estado "la necesidad histórica de contar con desagües cloacales en los barrios del distrito, y la respuesta del mandatario fue recibirlos el jueves en Casa Rosada, donde les explicó "detalladamente" el plan maestro que la empresa estatal AySA llevará adelante para dar respuesta al problema, según se informó.

Fernández también relató a los vecinos que el plan contempla la ampliación de la planta Catonas, la realización de obras de transporte y la ejecución de trabajos de redes primarias y secundarias.

Ese encuentro en la localidad del oeste del Gran Buenos Aires fue la continuidad de las visitas que el Presidente había hecho la semana anterior a los partidos de Lanús y Ensenada, en la Tercera Sección electoral, la región que comprende el sur del Gran Buenos Aires.

Sobre ese punto, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, había señalado que Fernández le pidió a sus funcionarios "tener mucha presencia territorial" ante una sociedad "muy golpeada por la pandemia", una práctica que al jefe de Estado "le hizo muy bien", apuntó el funcionario.

"El Presidente tomó la modalidad en las últimas dos o tres semanas de salir a escuchar, de reunirse con vecinos, en fábricas, con empresarios, de ver la realidad que vive esta Argentina que está saliendo de la pandemia y ahí tomar decisiones respecto de esos problemas", subrayó Zabaleta es uno de los colaboradores más cercanos del mandatario y, como exintendente de Hurlingham, conoce en detalle de las problemáticas del conurbano.

En un giro del estilo de las últimas semanas, el Presidente encabezó el jueves último el cierre de un plenario de organizaciones sociales convocado bajo la consigna "Por la Unidad y la Victoria", al que concurrió acompañado por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y el jefe del bloque del FdT en Diputados, Máximo Kirchner, entre otros referentes de la coalición.

Desde el estadio de Nueva Chicago, en el barrio porteño de Mataderos, Fernández afirmó que los integrantes del FdT están "más enteros que nunca" para las elecciones y ratificó ante los movimientos sociales su intención de "cambiar planes por empleo" genuino y registrado, proyecto de ley sobre el que se conocen algunas premisas, tras su ingreso a la Cámara baja, y que será girado a las comisiones de Presupuesto y Legislación General en las próximos semanas.

El acto del jueves estuvo organizado por el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, dos de las principales organizaciones sociales aliadas al Gobierno y que se proponen militar "casa por casa" en los barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para pedir el voto al FdT.

Por el lado del FdT porteño, el primer candidato a diputado Leandro Santoro participará el miércoles 13 del debate con el resto de los postulantes a la cámara baja que se realizará en los estudios del canal Todo Noticias (TN).

En la misma línea de eventos masivos, está previsto que el Partido Justicialista (PJ) -hoy a cargo del propio mandatario- organice un acto para el domingo17 de octubre en conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, en lo que será también una demostración de apoyo a la gestión por parte del peronismo de todo el país.

Un día después, el lunes 18, la CGT realizará una movilización por la misma celebración partidaria hacia el Monumento al Trabajo, en el Bajo porteño, donde se presentará un documento que propondrá los ejes de "desarrollo, producción y trabajo" para la pospandemia, según explicó el cotitular de la central obrera y secretario general del gremio de Sanidad, Héctor Daer. (Télam)