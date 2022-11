La dirigente del MST Celeste Fierro encabezará hoy un encuentro en el cual lanzará su precandidatura presidencial en la interna del Frente de Izquierda y los Trabajadores- Unidad (FIT-U) y formulará "una propuesta positiva de izquierda" frente al "descreimiento" de las juventudes en la política.

La convocatoria es para este miércoles a las 18, en Groove, situado en avenida Santa Fe 4389, informaron fuentes partidarias a través de un comunicado.

"Hay un fenómeno mundial de descreimiento en las referencias tradicionales de la política, en particular en los jóvenes. Quiénes como yo, somos hijos de la generación pos-2001 de “que se vayan todos” tenemos que hacernos cargo de formular una propuesta positiva, de izquierda, que recoja los reclamos sociales y económicos inmediatos, y a la vez, que se plantee un horizonte de transición a otra matriz de país, de sociedad, que incluye no depredar la naturaleza, porque no hay planeta B", expresó Fierro.

Los organizadores del evento anticiparon que en el encuentro "más de 1.000 jóvenes de la Red Ecosocialista y el MST en el FIT-U van a proclamar a Cele Fierro como precandidata nacional en la coalición de izquierda y vocera de este espacio en la causa socioambiental".

Tras el evento, Fierro seguirá su gira el fin de semana con actos en Rosario y Paraná. (Télam)