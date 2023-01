El fiscal federal Carlos Rívolo se excusó de intervenir en el expediente que se abrió a partir de la denuncia presentada por el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, a partir de la difusión de supuestas conversaciones suyas a través de plataformas de mensajería digital instantánea como Telegram y Whatsapp.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el fiscal se excusó porque en la última filtración de chats atribuidos a D’Alessandro su nombre aparece en una lista de supuestos contactos “frecuentes”, por lo que entendió que correspondía que intervenga otro funcionario judicial, más allá de que enumeró las veces que tomó contacto con el funcionario porteño y se comunicaran frecuentemente.

La denuncia de D’Alessandro fue apuntada contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade, a quien le achacó que hubiera adelantado en una columna radial que se iban a conocer nuevos chats del ministro porteño de quien ya habían trascendido las charlas referidas al viaje a Lago Escondido que protagonizó junto a jueces, exespías y directivos del Grupo Clarín.

La denuncia recayó en el juez federal Daniel Rafecas y le corresponde intervenir al fiscal Eduardo Taiano, pero durante la feria judicial ese juzgado es subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti –que habilitó la feria para dar tratamiento a esta denuncia–, mientras que la fiscalía la subroga Rívolo.

“Solicito que en orden a las razones que habré de exponer y bajo la concepción de la causal jurisprudencial de violencia moral me tenga por excusado de intervenir en el presente proceso”, sostuvo Rívolo en la excusación temporal (hasta que retorne Taiano) que ya fue aceptada por la jueza Capuchetti.

El fiscal reseñó en su escrito que D’Alessandro refirió en su denuncia a maniobras que habrían implicado una intromisión ilegal en sus comunicaciones y que hizo “mención a una página web en la cual están ventilados los chats y ciertos contactos que se los cataloga de frecuentes; entre esos Contactos aparece uno al cual se refiere como ‘Carlos Rivolo Fiscal’”, según surge de la presentación a la que accedió Télam.

“Desconozco cómo las plataformas –Whatsapp, Telegram u alguna otra– adjudican la ‘frecuencia’ de los contactos, amén de que el sentido común lleva a pensar que obviamente la continuidad en la comunicación es lo que determina tal categoría; pero no es lo que sucede en mi caso”, afirmó.

“Conforme mi rol de ex Presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Nación –durante los períodos 2016-2019-2022– y Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal he establecido diversos contactos y comunicaciones con Ministros de Seguridad de la Nación, CABA y Provincias por temas asociativos o casos en trámite que requieren cierta entidad por su celeridad”, reseñó.

“En el caso del denunciante he accedido a su número de abonado, de manera directa, en razón de contactarlo en el lanzamiento de la Biblioteca Digital del Centro de Monitoreo Urbano en el Barrio de Chacarita el día 14 de Octubre de 2020, actividad que además fue puesta en conocimiento de los fiscales asociados a la AFFUN mediante el comunicado 142 de fecha 23/10/2020”, continuó Rivolo.

“Y para precisar aún más, he mantenido contacto telefónico con el denunciante –por alguna vía que no recuerdo ni guardo registro– en dos oportunidades en las cuales las investigaciones a cargo requerían de celeridad en la producción de videos, a saber: causa 728/22 (caso Coiron 11269/22 ‘García Jonatan Manuel y otros s/daños’ –que comprende a los daños efectuados a un ala del Congreso Nacional el 10 de marzo del año ppdo.– y causa 2998/22 (caso Coiron 48993/22) ‘Sabag Montiel, Fernando André y otros s/ homicidio agravado en caso de tentativa’ –que comprende la investigación del intento de homicidio de la Vicepresidenta de la Nación”, detalló el fiscal.

Finalmente, sostuvo: “Sirva lo explicitado para sostener que, salvo lo explicitado, no he mantenido con el denunciante otras conversaciones telefónicas e incluso no he mantenido chats –bajo ningún formato de plataforma– que me haga sostener, aun por simple deducción, que puedo ser catalogado de ‘contacto frecuente’ como se presenta en las páginas web que publicitan sus supuestos diálogos con otros interlocutores”. (Télam)