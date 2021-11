Los candidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos (FdT) en Jujuy, Leila Chaher y Rodolfo Tecchi, presentaron hoy las propuestas legislativas del espacio de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, que están enfocadas en "la defensa del trabajo" y "la defensa un federalismo productivo".

En un acto que tuvo lugar en un hotel céntrico de la capital jujeña, los postulantes extendieron sus iniciativas ante referentes de la cultura, dirigentes de organismos de derechos humanos, trabajadores de la salud, juventudes y diversidades.

“Fue una campaña larga en la que recorrimos las 60 localidades y nos propusimos la escucha, la cercanía y la empatía. Estamos convencidos de que no se puede construir propuestas si no hay un real conocimiento de lo que pasa en la provincia", señaló Chaher durante una rueda de prensa.

El postulante marcó como primer eje de las propuestas del FdT "la generación de trabajo focalizado en los segmentos de jóvenes y adultos"

Al respecto, agregó: "Vamos a proponer la creación de incentivos para que las empresas contraten a jóvenes entre 18 y 24 años de edad, desempleados y sin experiencia laboral relevante. Pretendemos implementarlo con un beneficio fiscal concreto para el empleador”.

Chaher prometió trabajar para la creación de un “monotributo gratuito”, el cual busca un “alivio e incentivo fiscal para jóvenes que se insertan al mercado laboral”.

Ambos candidatos confiaron en avanzar en la sanción de legislaciones para “optimizar la producción con carácter federal, reactivando la economía de Jujuy”, y así “dar un salto de calidad en materia productiva y de la oferta de servicios”.

Este año Jujuy renovará tres bancas en la cámara baja del Congreso de la Nación, debido a que se vencen los mandatos de los legisladores José Luis Martiarena (FdT-PJ), Gabriela Burgos (Juntos-UCR) y Osmar Monaldi (Juntos-PRO).

Más adelante, Chaher se centró en el fortalecimiento de pequeños productores de la Quebrada de Humahuaca, los Valles y el Ramal, al indicar que “se gestionará la creación de líneas de crédito específicas del Banco Nación, que permitan incorporar nuevas tecnologías para mejorar la cadena de valor a nivel local”.

Sobre la cuestión de género, Chaher alentó su propuesta de adherir a la legislación que reivindica la “asistencia a madres afectadas por la cuota alimentaria”, iniciativa que “pone en el centro del interés a las niñas y niños, y prevé un registro de progenitores deudores y una retención automática del monto correspondiente calculado de acuerdo a una escala de porcentajes”.

“Si el progenitor no conviviente no está de acuerdo con la cuota que se le fijó, deberá demostrar porqué la cifra no le parece adecuada. De esta manera se invierte la carga de la prueba, que siempre recae en quien convive con el niño o niña”, explicó. (Télam)