El exmiembro de la Corte Suprema nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Eugenio Zaffaroni aseguró hoy que el "negacionismo es un mecanismo de huida", en referencia a quienes rechazan la existencia de la 'mesa judicial' en la Argentina, y aseguró que la reforma que necesita la justicia no puede limitarse a cambiar "a cuatro personas".

"Alguien puede negar todo, el negacionismo es un mecanismo de huida, pero esto ha sucedido. Hemos tenido el lawfare en la región, lo han sufrido (los expresidentes) Rafael Correa, Lula da Silva, Evo Morales, no es un fenómeno limitado a nosotros", señaló el jurista en diálogo con El Destape Radio.

Afirmó que "cada vez queda más claro" que en Argentina ha existido "no sólo una mesa judicial sino toda una asociación ilícita", y sostuvo que "sin lugar a dudas" ha habido "persecución política y persecución sindical", ambas "bastante incompatibles con un régimen democrático", agregó.

"El problema de esto es que puede implicar a la propia Corte. La justicia que ha participado en esto es una justicia federal, la Corte es la cabeza de la justicia federal", argumentó.

Al ser consultado sobre si la Corte estaba al tanto de esa persecución, el juez sostuvo que "lo tenía que saber", ya que "no lo sabía quien no quería saberlo" porque "el lawfare lo conocemos todos y vimos cómo funcionaba". Y aseguró que el máximo tribunal "dejó hacer, no cabe dudas".

Sobre el proyecto de reforma del Poder Judicial afirmó que "no se trata de cambiar a cuatro personas" sino de preguntarse "por qué se permitió ese abuso de poder", y señaló que se debe reconocer "la estructura irracional de nuestro Poder Judicial".

"Si no hay proyecto estamos protestando contra cuatro personas, van a venir otras cuatro y van a hacer algo parecido. Si el único proyecto es sacar cuatro personas no se resuelve nada, nos deja el mismo agujero institucional, son defectos estructurales de toda la vida", enfatizó Zaffaroni.

Al mismo tiempo, advirtió que "si se deja un espacio para el abuso de poder" aunque quienes ocupen esos cargos sean personas "más racionales, siempre la tentación existe". Y apuntó contra la "concentración de poder" de la Corte que "ahora está manoteando la presidencia del Consejo de la Magistratura".

El letrado se refirió al proyecto de ley que se encuentra en el Congreso y aseguró que "es importante" porque "permitiría desconcentrar Comodoro Py".

Pero al mismo tiempo indicó que "no es un proyecto que reforme el agujero institucional enorme que tenemos en la estructura del Poder Jjudicial".

Sobre los cambios que habría que introducir en la justicia, dijo que "primero hay que tener una Corte más numerosa, y segundo hay que salir de la ficción de una Corte Suprema que resuelva 14 mil causas por año porque eso no lo resuelve ni Dios, sabiendo lo que se está votando". (Télam)