Juristas, académicos, dirigentes de organismos, militantes y familiares de víctimas de la violencia institucional participaron hoy del 5to Encuentro Federal de Derechos Humanos en el predio de la exEsma, donde los debates y disertaciones estuvieron atravesados por las repercusiones del asesinato de Lucas González, el adolescente de 17 años baleado días atrás por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

"Estamos en un momento muy triste por lo que sucedió con Lucas. En las últimas elecciones aparecieron voces de odio y negacionismo con algunos candidatos que fomentaron la mano dura. No podemos permitir que las personas que no reconozcan que en este país hubo delitos de lesa humanidad puedan asumir en el Congreso. Vamos a buscar todas las herramientas legales para que no puedan asumir", señaló el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en el acto de apertura de este Encuentro.

La actividad fue organizada por la Red Federal de Derechos Humanos y contó con más 3.000 participantes que asistieron a los debates que se dieron en varias comisiones, según la información brindada por voceros de la Secretaría de Derechos Humanos.

Tras la apertura, realizada en la puerta de la Casa por la identidad Abuelas de Plaza de mayo, ubicada en el predio de la exESMA, Pietragalla Corti afirmó que los Encuentros Federales "se pensaron para construir una agenda pública sobre las demandas de las militancias y los distintos espacios territoriales".

"Desde la Secretaría trabajamos fuertemente en materia de violencia institucional. Hasta que no pensemos una acción transversal, que vaya más allá de las posturas que tengan los distintos partidos políticos, vamos a seguir teniendo casos de gatillo fácil o abusos por parte de las fuerzas de seguridad", dijo.

El Secretario encabezó la apertura junto al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, Delfor "Pocho" Brizuela.

"Los golpes de estado no terminaron porque hoy tenemos jueces y diputados y diputadas comprometidos con los golpistas. La derecha no descansa. Tratará de seguir minando la resistencia de nuestro pueblo, hay que tener estrategias para poder pensar como construir", afirmó Pérez Esquivel.

En diálogo con Télam, el nobel de la Paz añadió que "es muy importante este encuentro en el que se reúnen hombres y mujeres de todo el país", y evaluó que el alto número de participantes constituye "un signo de esperanza".

"La militancia está viva, con las banderas en alto, irrenunciable a los grandes principios y a las grandes luchas", manifestó Brizuela, y reclamó por "la libertad de los presos y presas políticas en democracia", al referirse a la dirigente social de Jujuy Milagro Sala, detenida desde 2016 por diversas causas.

La jornada contó con la participación de juristas, académicos, sindicatos (como ATE y Sadop) y dirigentes de organismos de todo el país, quienes debatieron en distintas comisiones temáticas como las de juicios de lesa humanidad, salud mental, comunicación, pueblos originarios y derecho a la Tierra, violencia institucional, espacios para la Memoria, diversidades, trabajo, identidad, migrantes y Lawfare, donde participó el exvicepresidente Amado Boudou.

En la Comisión de Violencia institucional, a la que se inscribieron más de 500 personas, se pidió por la sanción de un proyecto de ley en el Congreso, impulsado por la Secretaría, para que se "generen herramientas integrales con el propósito de prevenir y erradicar casos de abusos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional".

Allí se pudieron escuchar, entre otras voces, los testimonios de las integrantes de la agrupación "Madres en Lucha", quienes comenzaron sus exposiciones muy conmovidas por el reciente caso de Lucas, asesinado el miércoles por policías de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas en el contexto de un operativo en el cual los efectivos que intervinieron estaban vestidos de civil y circulaban a bordo de un vehículo sin identificación.

Entre ellas, estuvo Noma Díaz, mamá de Camila Arjona, quien fue asesinada en 2005, a los 14 años y por la espalda, por la Policía Federal, víctima de gatillo fácil.

"Estamos todas dolidas por lo que ocurrió en estos días, todas las mamás lloramos y me hizo acordar mucho a Camila. Ahora tenemos que abrazar a la mamá de Lucas, cómo hacemos ahora con esto que pasó, cómo vamos a continuar y ayudar a esa mamá. Nosotras vamos a alentarla para que siga luchando y que pida justicia", agregó.

También habló Dolly Demonty, madre de Ezequiel Demonty, asesinado por la Policía Federal en 2002, y lanzó un interrogante: "Cuántos casos (de violencia institucional) hay que no conocemos. Son hechos en los que existe una cuestión de clase y nos siguen matando a los pibes".

Luego expuso Mariana Sánchez, mamá de Nazareno Vargas, joven de 18 años víctima de violencia institucional junto a Agustín Curbelo, de la misma edad, quien con el caso de Lucas dijo haber revivido lo que pasó con su hijo.

"Desde hace cuatro años no se hace nada en la causa de mi hijo", se lamentó.

Quienes participaron del evento llevaron mate y comida para pasar todo el día de las comisiones, mientras que desde la organización se promovió la hidratación constante ante una jornada soleada y calurosa.

Durante las actividades primó el clima reencuentro entre la militancia de los organismos y agrupaciones, debido a que el año pasado el Encuentro Federal se realizó de manera virtual en función de las restricciones sanitarias impuestas como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

(Télam)