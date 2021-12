El embajador de la Federación Rusa, Dmitry Feoktistov, dijo hoy que la vacuna de ese país podría ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) "probablemente a principios del año que viene", y agradeció al presidente Alberto Fernández la "confianza" al recibir la Sputnik en la Argentina y "apostar por ella" frente a los cuestionamientos de la oposición.

"Nosotros sabemos que eso (la aprobación por parte de la OMS) tiene que pasar muy pronto, probablemente a principios del año que viene", dijo el diplomático en declaraciones en la Casa Rosada, al acompañar a una delegación de empresarios rusos a una reunión con las más altas autoridades argentinas para analizar oportunidades de inversión y afianzar la cooperación bilateral.

Feoktistov dijo que manifestó su "agradecimiento" al presidente Fernández por su "confianza" en la vacuna Sputnik, ya que "no tuvo miedo de apostar por ella y por eso recibió las críticas por parte de los líderes de la oposición", que la calificaban como "veneno".

"Ahora estas personas deberían sentir vergüenza. El tiempo mostró que la Argentina acertó en aceptar la vacuna rusa y se convirtió en el tercer país en certificarse", afirmó el diplomático tras participar de un almuerzo ofrecido por Fernández a los empresarios rusos como corolario de una jornada de trabajo que comenzó con un encuentro con ministros, encabezado por el Jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Sin mencionarla, el embajador aludió a la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, quien presentó una denuncia -posteriormente desestimada por el fiscal Guillermo Marijuan en febrero pasado- contra el presidente Alberto Fernández por "envenenamiento", luego de que el Gobierno avanzara en la adquisición de la vacuna Sputnik V como estrategia para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Feoktistov dijo que además le agradeció a Fernández porque "justo con la llegada de la delegación rusa se ha puesto la dosis de refuerzo de la Sputnik light, y manifestó que se siente muy bien", y recordó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin "hace muy poco se aplicó la dosis de refuerzo y se siente perfectamente".

"Por eso estamos pidiendo al pueblo argentino y al ruso seguir vacunándose que va a ser en beneficio de la salud de todos. Podemos andar por la calle sin usar las mascarillas, y podemos hacer un encuentro presencial en la Casa Rosada", enfatizó.

Sostuvo que "el tiempo mostró que la Argentina tuvo razón en aceptar y probarla vacuna rusa rápido y se convirtió en el tercer país en el mundo después de Rusia y Bielorrusia en certificar la Sputnik; los otros proveedores llegaron a la Argentina unos meses más tarde, después de la nuestra".

El diplomático no descartó la posibilidad de volver a abastecer al país con las nuevas versiones de la vacuna Sputnik, al considerar que "el resultado es obvio, en Argentina se está terminando la vacunación masiva de la población".

Al estimar que la vacuna rusa podría ser aprobada por la OMS "probablemente a principios del año que viene", puntualizó que la Sputnik "no es la única que aún no fue aprobada" por el organismo mundial.

"Nosotros junto con la Argentina tenemos la posición de la no discriminación contra las vacunas y estamos promoviendo el reconocimiento de los certificados nacionales de las vacunas que tienen que darse antes del reconocimiento por parte de la OMS", señaló.

Feoktistov sostuvo que la Sputnik es "una vacuna muy eficiente y no todos están felices por esto, y por eso no la aceptan en los países donde todavía no llegó", y declinó referirse a las razones de esta falta de aprobación, aunque dijo que "esto es una cuestión que tiene un factor político en los países. Es un mercado multimillonario y con la aparición de las cepas nuevas, como la omicron, entendeos que la pandemia va a seguir".

(Télam)