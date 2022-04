El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc R. Stanley, se mostró "profundamente" conmovido hoy tras su visita al Museo Sitio de Memoria ESMA, donde dijo aprender "algunas verdades horribles" y compartió su compromiso por la Memoria, Verdad y Justicia.

"Esto fue muy difícil de presenciar. Me conmovió profundamente nuestra visita al Museo Sitio de Memoria ESMA hoy, y aprendí algunas verdades horribles. Estados Unidos comparte el compromiso de Argentina con la memoria, la verdad y la justicia. Si no has visitado la ESMA, tenés que ir", escribió el embajador a través de su cuenta de Twitter.

El funcionario estadounidense fue recibido por la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, y la directora ejecutiva del Museo, Mayki Gorosito.

"Hay mucho dolor aquí. Pude sentir el dolor y la tristeza, lo sentí acá y en otros lugares similares que visité. Es un sitio que nos enseña a seguir adelante y construir un futuro mejor no solo para todos", expresó el embajador según compartió el Museo en sus redes sociales.

MIRÁ TAMBIÉN Massa y Cristina Kirchner firmaron designación de nuevos representantes del Congreso en Magistratura

Luego de realizar el recorrido por la puesta museográfica, se le presentó información relativa a la candidatura de Museo a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Stanley deseó "mucha suerte” en torno a la postulación.

El año pasado se formalizó la nominación del Museo Sitio de Memoria ESMA a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, donde se entregó un expediente firmado por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

El equipo de trabajo del Museo, encabezado en aquel momento por Alejandra Naftal, envió en diciembre de 2021 el expediente de nominación aprobado por la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco (Conaplu), que preside Perczyk, como antesala de la deliberación final que se llevará a cabo en junio de 2023 en la reunión del Comité del Patrimonio Mundial. (Télam)