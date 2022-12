El embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás, desligó su responsabilidad sobre la presencia de barrabravas en el Mundial 2022 y aseguró que desconoce cómo hicieron para entrar al país y si hubo modificaciones en la lista que envió el Gobierno argentino

"Cada país le enviaba al gobierno qatarí un listado de las personas a las cuales se le negasen el acceso. Dentro de ese marco, el Gobierno argentino envió un listado de -alrededor- de 6.300 personas", argumentó Nicolás en diálogo con el programa "Mejor Ahora", que conduce Jorge Pizarro por Radio Rivadavia

El diplomático dijo que desconoce cómo lograron ingresar y argumentó: "Desconozco cómo entraron. Es el gobierno qatarí el que decide a quién se le otorga la Hayya card, que es un permiso de ingreso. No sé cómo funcionó, de hecho, a muchas personas se le negó el ingreso". "El sistema estaba funcionando. El tema de los barras bravas no lo vi en estos días. Tenía conocimiento de que podía haber habido algunos, pero no de la relevancia de los que me estás mencionando", siguió el representante argentino y apuntó contra el cruce de información entre los Estados. En ese sentido, añadió: "La cuestión de seguridad se maneja a través de informaciones que da el Gobierno argentino, no la Cancillería, al gobierno qatarí y, en base a eso, se sugieren los nombres de las personas a las que no se les debería permitir el ingreso aquí. Definitivamente, Qatar no modificó el criterio de ingreso. Desconozco si hubo una modificación en la lista". El abanico restrictivo que entregó la Argentina contempla no solo a los barras, sino también a personas que incumplen con el pago de la cuota alimentaria o que tengan pedidos de captura, robo y homicidio, según especificó el sitio TN

GD/GAM NA