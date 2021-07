El documento no binario que puso en marcha la Argentina ya se viene utilizando en un grupo reducido de países, entre ellos Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Alemania. En agosto de 2017 Canadá puso en vigencia este documento en el cual son designadas como "X" aquellas personas transgénero o que no quieran identificarse como masculino o femenino en su carné personal. Unos meses antes, el gobierno canadiense había aprobado un proyecto de ley añadiendo la "identidad de género y expresión de género" junto a raza, religión, edad, sexo u orientación sexual entre los motivos de discriminación prohibidos por la Carta de Derechos del país norteamericano. En Australia, la Corte Suprema analizó en 2014 el caso de una persona que, después de haberse sometido a una cirugía de reasignación de sexo, solicitó a la Registraduría expedir un certificado que indicara el cambio de nombre y de sexo bajo la categoría "no específico". La Registraduría manifestó que eran inválidos tales documentos porque no contemplaban esa categoría, por lo cual el máximo tribunal del país de Oceanía dispuso reconocer la categoría "no específico" y luego el gobierno australiano estableció que legalmente se permitía a las personas elegir su género en su pasaporte, ya sea bajo la letra "M", "F" o "X". En Nueva Zelanda, el gobierno permite que las personas cambien su género en el certificado de nacimiento una vez obtengan la solicitud aprobada por el tribunal de familia

También pueden solicitar que en los pasaportes se cambie el género completando un nuevo formulario bajo una declaración legal que indique su género y el momento en que han expresado su identidad. En Alemania e India también se reconocen en documentos identidades de género por fuera del binomio masculino y femenino. En Holanda no existe el documento no binario pero, en cambio, se dispuso el año pasado eliminar la casilla del sexo del carné de identidad para que el ciudadano "pueda desarrollar su propia identidad en libertad". En Uruguay, el cambio de nombre y género en la cédula de identidad está contemplado en la Ley Integral para Personas Trans, pero que no se refleja en los formularios del Registro Civil, que sólo prevé dos opciones, en clave binaria: "mujeres trans" o "varones trans". En los últimos años en los Estados Unidos algunos de sus estados decidieron avanzar en medidas en este sentido, como el caso de California. En 2017 el alcalde de este estado firmó un ley de "Identidad de género: mujer, hombre o no binario ", que se comenzó a aplicar en el certificado de nacimiento y en el carné de conducir y que amplía el reconocimiento de las personas transgénero e intersexo.