El diputado opositor Hernán Lombardi manifestó tener sensaciones desencontradas tras la condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos

"La cosa positiva es que nadie tiene coronita, pero no me siento confortable porque descubrimos una vez más que el Estado está poblado de ladrones", planteó

MIRÁ TAMBIÉN Embajadores expresaron su solidaridad con la Vicepresidenta y repudiaron su condena judicial

En diálogo con Radio Rivadavia, Lombardi aseguró que el fallo de los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso configura "el infierno tan temido" para la ex mandataria y dijo que el Poder Judicial cumplió con su tarea.

"Ella sentada frente a tribunales que no son extraordinarios, de los cuales no sé ni el nombre y la juzgaron y condenaron, es su infierno tan temido. La justicia argentina funcionó, vio los graves delitos cometidos y la condenó", sostuvo

MIRÁ TAMBIÉN Tras la sentencia y de cara al 2023, Cristina pidió a dirigentes que tomen el bastón de mariscal

Para Lombardi, la condena es positiva porque "mejora la situación" dado que deja en claro que "el que las hace las paga"

"A mí me da un sentimiento encontrado, descubrir que una vez más un Presidente o vicepresidente es condenado por cometer delitos en el ejercicio de la función. Me pregunto por qué se eligió a esta gente, no tenemos filtro", reiteró.

El diputado subrayó además que la sentencia servirá para la apertura de la causa conexa de Hotesur y Los Sauces, en la que se investigó a la familia Kirchner por posibles irregularidades relacionadas con su declaración jurada y el incumplimiento por parte de la empresa Hotesur S.A

"Calculá que había estado sobreseída en algo, tenía hoteles totalmente ocupados, pero no quería comprar ni un jaboncito, ni café ni leche ni contratar personal, era evidente que era una operación de lavado de plata. Ahora, como se sabe de dónde salió la plata, se va a reabrir la causa que es durísima para ella", argumentó el dirigente del PRO.

Por último, aseguró que el ex presidente Mauricio Macri no está pendiente de los sucesos que atraviesan a la vicepresidenta sino enfocado en "los problemas de la Argentina". Además, evitó -una vez más- revelar si será candidato o no, luego de que la titular del Senado se bajara de la carrera

"Macri no se ocupa de ella. Lo conozco muy bien. Se ocupa de los problemas de la Argentina. Muy rara vez habla de Cristina Kirchner. Ni en la intimidad ni en lo público", indicó.

Y concluyó: "Mauricio ni es candidato ni deja de serlo porque nunca se expresó sobre ese tema. Está en una situación donde está viendo cómo puede fortalecer a muchos candidatos de Juntos por el Cambio. No descarto ni afirmo nada para el futuro". SR/KDV NA