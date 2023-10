Los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei se cruzaron hoy por el Papa Francisco, cuando el representante de Unión por la Patria le reclamó que se disculpara con el Santo Padre por sus dichos de tiempo atrás. En la ronda de preguntas cara a cara, el ministro de Economía le reclamó a Milei por el Papa: "Pedile perdón". "Yo había pedido perdón por eso, y no tengo problemas en pedir perdón si me equivoco", dijo Milei, que tiempo atrás había dicho que Francisco era un enviado del maligno en la tierra. Al responder a Massa, afirmó: "Y dije que si el Papa quería venir, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado sino como líder de la Iglesia católica"

"Dejá de chicanear, dedicate a bajar la inflación y terminá tu gobierno de manera decorosa", agregó Milei en referencia a Massa. MG/AMR NA