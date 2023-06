El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf) reclamó hoy una actualización de los honorarios de los letrados, cuyo monto debe ser fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"En épocas de intensa inflación como la que estamos atravesando, la unidad de medida de regulación de nuestros honorarios (UMA, Unidad de Medida Arancelaria) pierde su valor día a día. La última actualización tuvo lugar en el mes de marzo pasado", dijo el Cpacf en un comunicado.

La UMA está fijada actualmente en alrededor de 15 mil pesos.

El titular del Colegio Público, Ricardo Gil Lavedra, dijo que "los abogados y las abogadas vivimos de nuestros honorarios".

"La determinación de ellos depende de la fijación de la UMA, que es una unidad de medida que establece la Corte Suprema en base a los montos de los salarios de los jueces de primera instancia", agregó.

El excamarista explicó que "como hay un conflicto con el Gobierno y éste no le habilita la partida presupuestaria, la Corte no puede fijar los aumentos salariales y no puede fijar la UMA".

"Las víctimas propiciatorias son los abogados y las abogadas que ven disminuir diariamente sus emolumentos en función de la intensa inflación", dijo el exministro de Justicia, quien pidió que "se pueda establecer y actualizar el valor de la UMA como corresponde".

(Télam)