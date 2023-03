El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, Fernando "Chino" Navarro, confesó hoy que el Frente de Todos "perdió el norte político" y como muestra de este fenómeno aseguró que el oficialismo "está rogando" que el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, "saque muchos votos" en la provincia de Buenos Aires para recortar la intención electoral de Juntos por el Cambio. "Perdimos el norte político", admitió el referente del Movimiento Evita, y si bien no hizo nombres cargó contra dirigentes del peronismo: "Mucho político, compañeros valiosos, se han aislado y no saben lo que le pasa al que vive en la esquina". Como parte de una jugada para posicionarse internamente de cara al armado de las listas, el Movimiento Evita lanzó el viernes junto a Somos-Barrios de Pie un nuevo partido político, "La Patria de los Comunes". Fue un acto multitudinario en el estadio de fútbol de Deportivo Español, en la que proclamaron a Emilio Pérsico como presidente y a Daniel Menéndez como vice. "Es una apuesta humilde, pero seria, no somos omnipotentes

Queremos desarrollar ideas y propuestas diferentes y acciones diferentes a lo que habitualmente ocurre en municipios y provincias y también nacionalmente", explicó Navarro. El funcionario señaló que en caso de que el Movimiento Evita no sea tenido en cuenta por quienes arman las listas, van a competir con candidaturas propias en las PASO. "Nosotros tenemos un partido y si no nos quieren poner en la lista que no nos pongan, vamos a ir a las PASO igual. Saquemos muchos o pocos votos", aseguró, y agregó que "hay lugares donde podemos dar disputas dignas". SH/AMR NA