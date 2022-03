El capitán de la Selección de Rusia, Artem Dzyuba, pidió no ser convocado por tener familiares en Ucrania, donde se desarrolla el conflicto bélico, pese a la decisión de la FIFA de excluir al seleccionado de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. "El domingo hablamos por teléfono y Dzyuba nos aseguró que realmente quiere jugar en la selección nacional pero ahora pidió no ser convocado, debido a la difícil situación en Ucrania, donde tiene muchos familiares. Hemos acordado que nos mantendremos en contacto con él y seguiremos su actuación con el Zenit", explicó el director técnico Valery Karpin. El referente del equipo ruso ya se había manifestado al respecto: "Estoy en contra de toda guerra. La guerra da miedo, pero también estoy en contra de la agresión y el odio humano que cada día se vuelve más y más preocupante. Estoy orgulloso de ser ruso y no entiendo por qué los atletas deberían pagar por todo esto", dijo. A la espera de la resolución del Tribunal de Arbitraje (TAS) al que acudió Rusia por la sanción de la FIFA, la Federación dio a conocer hoy una lista de convocados para la próxima fecha, en la que debería enfrentarse con Polonia. FG/OM NA