El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos expresó hoy su "más absoluto repudio" a la resolución dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py de liberar a los miembros de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, quienes se encontraban detenidos por incitación a la violencia colectiva e instigación en el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En un duro comunicado, la bancada presidida por el santafesino Germán Martínez acusó a los jueces que conforman la Sala 1 de la Cámara Federal de "responder directamente" a las órdenes del ex presidente y líder del PRO Mauricio Macri y del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. "La liberación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile ocurre apenas una semana después de revelaciones de posible conocimiento del atentado por parte de sectores de la oposición, y en plena conciencia de que este grupo ultraderechista contó con financiamiento de más de 13 millones de pesos por parte de un fideicomiso de la firma "Caputo Hermanos SA", propiedad del ex ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, Luis Caputo", lamentaron los legisladores oficialistas. El comienzo de este párrafo aludieron, sin nombrarlo, al diputado macrista Gerardo Milman, quien fue apuntado por un testigo por haber mantenido una supuesta conversación en la que le comentaba a dos de sus asesoras que cuando la mataran a Cristina Kirchner él iba a estar "camino a la Costa". "En vez de profundizar en las pistas políticas y financieras, los jueces deciden otorgar la libertad considerando que no hay riesgo de fuga o alteración de la causa. Le restan gravedad al asunto, acotan la investigación y aíslan elementos claramente vinculados", recriminaron. A la vez señalaron que "tampoco es casual la absoluta irregularidad con la que se encuentra actualmente conformada la Sala I", ya que "se han cumplido dos años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo reconociendo la ilegalidad con la que Bruglia y Bertuzzi ocupan sus cargos y casi uno desde que el Consejo de la Magistratura elude el tratamiento de los dictámenes para nombrar sus reemplazos". "El mismo Consejo presidido por el Presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que se autodesignó en ese cargo reponiendo una ley derogada por nuestro Congreso hace más de una década", agregaron. "El 1° de septiembre de 2022 hubo un intento de magnicidio en la Argentina que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. Desde el Bloque de Diputadas y Diputados Nacionales del Frente de Todos le exigimos al Poder Judicial en su conjunto que haga honor a su nombre y cumpla su papel para esclarecer el hecho más grave sucedido en casi 40 años de democracia en la Argentina", concluyeron. En declaraciones radiales, el senador nacional de Unidad Ciudadana Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Kirchner, consideró que es "preocupante" que la Cámara Federal haya ordenado la liberación de los cuatro integrantes de Revolución Federal que estaban presos desde el 20 de octubre pasado, tres días antes de que la ex presidenta reaparezca públicamente en un acto público. "Es preocupante que tres días antes los larguen. Se están tomando todas las medidas de precaución que correspondan. Los que atentan no tienen problemas, ese es el mensaje. De alguna manera están autorizando eso", reprochó el neuquino. SH/MG/SPC NA