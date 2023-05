El envío al Congreso del proyecto de blanqueo de capitales que preparó el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, no comienza con los mejores augurios dado que ya se hicieron notar los primeros rechazos y desconfianzas por parte de diputados nacionales de Juntos por el Cambio. El régimen especial "Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado" que nació en el marco de un acuerdo de intercambio de información fiscal y financiera con Estados Unidos arranca así con el pie izquierdo ya que su desembarco al Congreso nacional se produce en un contexto de fuerte debilidad de la imagen del Gobierno, sin mayorías propias en ninguna de las dos cámaras y los puentes caídos en la relación con la oposición. Quien mejor puso en palabras esta situación fue el diputado nacional de la UCR Lisandro Nieri, quien afirmó que "es un absoluto sinsentido pensar en un programa de blanqueo con un gobierno que solo aspira a llegar, que ya dio por finalizada su gestión, y que no es que tiene poca confianza sino que genera desconfianza". "El blanqueo está condenado a un fracaso", sentenció el mendocino en una publicación que dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. "Es un gobierno que lanzó blanqueos anteriores los cuales, y a juzgar por los resultados, fracasaron rotundamente. Por lo tanto es imposible imaginar otro resultado a meses de finalizar el mandato y con todos los problemas de gobernabilidad y confianza que tiene en este momento", agregó. Por su parte, el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, eligió la misma red social para poner en duda la efectividad de un instrumento como el blanqueo de capitales en el actual contexto de desconfianza en el Gobierno. "A 6 meses de dejar el gobierno envían un proyecto de blanqueo de capitales. Lo principal para una iniciativa de este tipo es generar confianza (algo que DEMOLIÓ el oficialismo). ¿Quién va a querer entrar en un blanqueo de un gobierno que cae por un tobogán? ¿Algunos amigos?", se preguntó el radical cordobés. En tanto, el también diputado nacional Martín Tetaz (Evolución) se quejó de que el gobierno apunte nuevamente a "beneficiar a los que no cumplen sin reconocer a los boludos que pagamos todos nuestros impuestos". Sin embargo, abrió una hendija a una posible negociación, condicionando el apoyo a una baja del impuesto a los Bienes Personales. "Para acompañar esto en el Congreso es preciso que haya también un premio a los que cumplen, bajando las alícuotas de Bs Personales", tuiteó el economista de Juntos por el Cambio. El legislador porteño y precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, pronosticó que "gracias a la nueva ley de blanqueo de capitales, el kirchnerismo va a poder blanquear todos los dólares que se afanaron". Si bien Marra no es legislador nacional, su mirada anticipa el seguro rechazo de los tres diputados nacionales del partido de derecha liberal que encabeza Javier Milei. Tampoco los cuatro diputados nacionales del Frente de Izquierda-Unidad acompañarán la medida en la Cámara baja. SH/MG/GAM NA