El crecimiento de las "nuevas derechas" y el "acecho" a los sistemas democráticos en todo el mundo fueron parte del panel "Los derechos humanos en la encrucijada", del que participaron hoy dirigentes como Juan Grabois y Dora Barrancos, en el marco del último día del III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se realizó durante toda la semana en Buenos Aires.

"Las derechas han virado en el mundo a la ultraderecha, las democracias están acechadas planetariamente. El 20% de la población es dueña del 85% de las riquezas. He aquí la no democracia. las democracias están acechadas planetariamente hablando, en el mundo se precipitaron acontecimientos en los cuales no está lejana la significación de que el capitalismo entró en una circunstancia de cimbronazos", dijo Barrancos durante su exposición en el panel, en la sede de la exESMA.

Por su parte, Grabois -dirigente del Frente Patria Grande y precandidato presidencial para los comicios de este año- advirtió que si bien la batalla de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fue una conquista, actualmente se está perdiendo "la lucha por los derechos sociales, económicos y culturales del aquí y ahora".

"La derrota tiene un rostro en las nuevas derechas reaccionarias, pero también tiene un rostro terrible en nuestras propias claudicaciones e hipocresías como campo popular latinoamericano", sentenció.

En su exposición, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) remarcó que existe un componente "clasista" en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial argentino y agregó: "Tenemos un 40% de la población en la pobreza, y menos del 0.3 % de representación de los pobres en el Congreso. Hay un problema de representatividad, es una democracia clasista".

Por otro lado, advirtió que lo preocupa "el victimismo de los dirigentes" ya que "la victima es el pueblo pobre" e indicó: "Si nos mantenemos encapsulados en que las victimas son los dirigentes, desde luego que vamos a sufrir una aplastante derrota por la derecha".

De cara a las elecciones de este año, Grabois dijo: "Venimos recorriendo provincia por provincia, con el compañero (el ministro del Interior, Eduardo) Wado De Pedro, que no formó parte del acuerdo con el Fondo y que no lo votó en el Congreso".

"Somos la mayoría electoral del país y es una batalla que tenemos que dar para frenar la derecha bolsonarista", finalizó.

Del panel también participaron la política ecuatoriana Gabriela Rivadeneira, el escritor argentino Jorge Alemán, el abogado constitucionalista Gerardo Pisarello y la activista paquistaní Amina Janjua, coordinados por Franco Metaza y Nicolás Rapetti. (Télam)