El detenido represor Mario "Churrasco" Sandoval reiteró hoy que nunca cumplió funciones en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA y que no es la persona que secuestró al estudiante de arquitectura y militante de Juventud Universitaria Peronista Hernán Abriata en octubre de 1976.

"Las pruebas aportadas demuestran que no soy la persona que todos quieren o pretenden que sea", sostuvo Sandoval al ampliar su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 5, de manera previa al inicio de los alegatos finales en el juicio en su contra por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar.

El 9 de noviembre próximo dará su alegato la fiscalía, el 23 de ese mes las querellas y el 7 de diciembre está previsto el de la defensa, para luego llegar a la etapa de últimas palabras y veredicto, según el cronograma previsto por el Tribunal y anunciado en la audiencia.

Sandoval, presente en la sala donde se desarrolla el juicio en el subsuelo de Comodoro Py 2002, dijo a los jueces que nunca estuvo en la ESMA y "que no hay ningún documento" que lo pruebe porque "no se puede encontrar algo que no existe".

"No soy ni el inspector ni el comisario Sandoval que fue a la casa de la familia Abriata", comenzó su ampliación de indagatoria que se extendió por casi dos horas.

"Yo no soy el alias Churrasco o Churrasquito que la mayoría quieren endilgarme, no integré ni pertenecí ni estuve en la ESMA", agregó en sintonía con lo que ya dijo cuando declaró por primera vez en el debate en septiembre pasado.

El expolicía federal fue extraditado desde Francia hace tres años y llegó a juicio procesado por el secuestro y desaparición de Abriata en octubre de 1976

"Me alejaron de mi familia, de todo mi medio social, hace tres años que estoy aquí sabiendo que no tendría que haber estado nunca. Me siento en indefensión generalizada para confirmar lo que ya está demostrado, que no soy la persona", se quejó y aseguró que hay testigos que "mienten" y pidió "acciones por falso testimonio".

"Fabricaron pruebas para inculpar", dijo y aceptó responder preguntas del juez del TOF5 Fernando Canero, presente en la sala de audiencias, mientras que los otros integrantes del Tribunal Adriana Palliotti y Daniel Obligado siguieron el debate por videoconferencia.

Al responder al magistrado volvió a negar ser la persona que la acusación individualiza en el procedimiento de octubre de 1976 en el domicilio de Abriata, donde fue secuestrada la víctima.

Sandoval dijo a Canero que desde marzo de 1976 a septiembre de 1979 trabajó en el departamento de "Asuntos Políticos" de Seguridad Federal redactando informes en base a información que traían otros policías sobre la actividad de partidos políticos y sus referentes pero que "no" estaba al tanto si su dependencia participaba de la "lucha antisubversiva"

Sandoval está acusado del secuestro y desaparición de Abriata como parte del grupo de tareas 3.3.2 que funcionó en la ESMA y con el final de la dictadura emigró a Francia, país que le otorgó la ciudadanía y llegó a trabajar como consejero del expresidente Nicolás Sarkozy hasta que se lo identificó y se logró la extradición en 2019.

Ante el Tribunal que lo juzga, dijo ahora que no es el "Sandoval" que se identificó el día del secuestro de Abriata en su casa y que de hecho la persona que lo mencionó pudo haber usado ese nombre como "apodo" y que "hubo personas que convencieron a la familia de que ese Sandoval era yo"

También criticó la "mediatización que se le dio al caso. Página/12 ya lleva 41 artículos hablando de mí" y esa información "pasa a los diarios europeos, que lo toman como referencia y después se hace una masificación en todos los medios, en internet está Mario Sandoval acusado", se quejó.

"Uno es más juzgado en los medios periodísticos que en la propia Justicia, aunque la Justicia es la que va a decidir, pero usted sabe muy bien, señor Canero, que los medios tienen un rol muy importante en esto", dijo mirando al juez.

El acusado argumentó que durante la dictadura en la ESMA todos usaban nombres y credenciales falsas y que habia "como seis Sandovales".

Además, dijo que los testigos lo describieron de distinta manera, edad, altura, entre otras características.

El día del secuestro del joven estudiante uno de los integrantes del grupo represor mostró al padre de la víctima una credencial, dijo ser de Coordinación Federal y se identificó como Mario Sandoval.

"Personal de la ESMA utilizaba credenciales falsas y también se hacían pasar por coordinación federal", dijo ahora el acusado.

El primer alegato que escuchará el Tribunal será el de la fiscalía, a cargo del fiscal Leonardo Filippini. (Télam)