(Por Marcelo Cena) El exvicepresidente Amado Boudou aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no debe condicionar la vida de las familias argentinas", luego de asistir a la inauguración de una unidad básica en el barrio porteño de La Paternal.

Boudou llegó este sábado como invitado especial a la unidad básica Compañero Amado y un grupo de jóvenes -y otros no tan jóvenes- lo recibió entre besos y abrazos.

En el lugar, con un escenario con buen sonido y un pasacalle que decía "Lealtad a los Leales", choripanes y hamburguesas, la Marcha Peronista y un poco de lluvia, el exfuncionario fue recibido por una comisión de jóvenes de no más 30 años, encabezados por Lautaro Sanseverino, responsable del nuevo local político porteño.

Tras un breve discurso, Boudou -como en una plena campaña electoral- estuvo más de una hora sacándose fotos con los militantes, conversó un largo rato con los vecinos, bailó y hasta hizo un "pogo" con un tema del Indio Solari junto a la muchachada.

- ¿Cómo se siente hoy, en esta noche, después de la cárcel, después de todo lo vivido, inaugurando una Unidad Básica, con tantos jóvenes?

-Es la máxima felicidad que puede tener un militante político y ser recibido y caminar y abrazarse entre tantos compañeras y compañeros y sentirse uno acompañado. Muy feliz.

- En su discurso usted dijo que un acuerdo del Gobierno argentino con el FMI no debe condicionar el futuro del pueblo... ¿Me explica?

- Sí, yo creo que la historia argentina nos muestra que cada vez que hubo un acuerdo con el Fondo (FMI) a las argentinas y a los argentinos nos fue muy mal y nos hipotecaron. Yo quiero -y creo- que nuestro Gobierno va a llevar adelante un acuerdo que no permita que pase lo mismo que esa historia reciente. En necesario no levantarse de la mesa de las negociaciones, es necesaria la paciencia y seguir negociando. pero es muy importante también que sea con el acompañamiento del poder popular.

- ¿Qué espera de este Gobierno de Alberto Fernández?

- Primero que siga remediando las situaciones irremediables que nos había dejado (Mauricio) Macri y segundo, que pueda avanzar y sembrar el camino para, como dice el Presidente (Alberto Fernández), que el salario crezca más que la inflación siempre y ese camino se abone con inversiones, industria argentina y generación de trabajo en todo el país.

- ¿Qué es "Soberanxs"? ¿Un nuevo partido político, un agrupamiento interno del Frente de Todos (FDT)?

- Soberanos, Soberanas y Soberanes es un punto de encuentro, como dice Alicia Castro de ventanas y puertas abiertas, para que muchas voces del Frente de Todos (FDT) puedan expresarse libremente y plantear los distintos puntos de vistas sobre lo que pasa en el país y en el mundo, porque si hay un Frente político es justamente porque hay distintos puntos de vistas. Entonces soñamos con que es ese un lugar donde podamos expresarnos todxs siempre en el interior del Frente de Todos.

- ¿Qué es estar en la cárcel?

- Es lo peor, sobre todo la imposibilidad de poder estar con tus hijos, de poder compartir con tus hijos y con la familia. Pero también, la cárcel es el intento para acallar, el intento para asustar, el intento de disciplinamiento, cosa que de ninguna manera va a suceder.

- Usted estuvo preso, otros referentes del peronismo presos y los responsables del macrismo todos libres, cómo se explica?

- Bueno, ahí tenés. Por eso nosotros y nosotras no hablamos de justicia sino de Poder Judicial y muchas veces gran parte del Poder Judicial -no podemos hablar de todos, de ninguna manera- pero gran parte de ese poder lo que hace es convalidar sentencias mediáticas. Ayer ha quedado demostrado lo que te digo, con el caso en el cual se terminó con el cuento en el caso Hotesur y Los Sauces y se demostró la inocencia de (la expresdienta y actual vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner. Lo que sucedió ayer demuestra a las claras que algo que se había armado para tratar de condicionar a la principal líder popular del país no solo no sucedió, si no que quedó demostrado que era una gran mentira.

-¿Formaría parte del Gobierno de Alberto Fernández?

- Yo en este momento no tengo la posibilidad de formar parte porque tengo una condena judicial.

- Vuelvo a los presos políticos: los dirigentes de Juntos, que endeudaron a la Argentina en 57.000 millones de dólares, están libres.

- Creo que la carta que presentó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al pueblo, nuevamente reclama justamente sobre esto que decís. Que cada uno se haga responsable de lo que sucedió. Durante los años de Néstor y Cristina tuvimos crecimiento, inclusión social, 6 millones de nuevos puestos de trabajo, jubilaciones, obras públicas en todo el país, mejores salarios en dólares, industria nacional, el comercio funcionaba. Macri y el macrismo hicieron todo lo contrario, ahí están las diferencias con ellos. (Télam)