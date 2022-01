El embajador argentino en Rusia, Eduardo Zuain, dijo que que si el país hubiera hecho caso "a Fernández realizará a ese país la semana próxima, al confirmar que mantendrá "un encuentrol fanatismo ideológico" de un sector de la oposición, "no hubiéramos tenido" vacuna Sputnik V disponible en diciembre de 2020 y explicó los detalles de la visita que el presidente Alberto muy importante" con el mandatario local, Vladimir Putin.

"No hay país desarrollado que no haya fomentado la ciencia y la tecnología. Si hubiéramos hecho caso al fanatismo ideológico de la oposición, no hubiésemos tenido la Sputnik", señaló Zuain en declaraciones a FM La Patriada en referencia a la vacuna que nuestro país compró a Rusia apenas estuvo disponible.

El diplomático afirmó además que Rusia "tiene un desarrollo tecnológico y científico impresionante, es un ejemplo en el mundo y el desafío nuestro es cómo aprovechar eso para nuestro propio crecimiento".

En particular sobre esa vacuna, opinó que "hay una valor entendido" en Rusia y es que la demora en la aprobación de la Sputnik V por parte de los organismos sanitarios mundiales "es una cuestión política".

"Ya nadie duda que es una vacuna eficaz, una de las mejores", ratificó, y añadió que "se estima que en unos meses la Sputnik se aprobará por la Organización Mundial de la Salud".

El diplomático remarcó que "en plena pandemia de coronavirus los encuentros entre los jefes de Estado son excepcionales", pero la Argentina "ha sido distinguida" con esa posibilidad y Putin "ha invitado al presidente Fernández a una reunión a solas en la cual van a compartir una hora de intercambio de posiciones, de experiencias" y luego un almuerzo.

Detalló entonces que será "un encuentro que va a llegar casi a tres horas" y luego habrá una conferencia de prensa.

"Descuento que los jefes de Estado van a tratar la agenda bilateral, cómo aumentar el comercio", observó.

Coronavirus y vacunas

Sobre la relación bilateral con Rusia, Zuain recordó que en 2015, en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, "se firmó la asociación estratégica integral" con el país, lo que significa "la decisión de llevar al máximo nivel político el intercambio entre los dos países".

El diplomático lamentó que esa alianza "no se concretara durante el gobierno de Mauricio Macri", pero explicó que su gestión tomó esa agenda abandonada en 2015 y ahora se está "reactivando" nuevamente.

Añadió que "en el caso de los países que han garantizado el bienestar a su gente, todos hablan con todos" en material internacional. (GLP)