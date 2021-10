El diputado nacional peronista Eduardo Valdés afirmó que la pretensión de la candidata a diputada María Eugenia Vidal de que Juntos por el Cambio presida la Cámara baja si gana las elecciones de noviembre "es una chicana o un desconocimiento del sistema institucional" y dijo que la exgobernadora "no puede hablar de lo que hizo en su gestión entonces tira estas metáforas".

Además, sostuvo que "nosotros somos de una honestidad brutal cuando estamos bien y cuando estamos mal y el hecho de que el jueves hayan compartido el acto el Presidente (Alberto Fernández) con la Vicepresidenta (Cristina Kirchner) demuestra que el Frente de Todos está más vivo que nunca y yo soy muy feliz".

Valdés dijo que "las diferencias que hubo fueron públicas, se resolvieron también públicamente y está muy bien que relanzaran el Gabinete y el Gobierno los dos juntos con una gran ley. Me parece que estamos en camino a seguir gobernando fundamentalmente, que es para lo que la gente nos eligió y nos exige".

El diputado del FdT sostuvo que "para nosotros una derrota electoral es una cachetada que sentimos en nuestro cuerpo, nos duele y queremos urgentemente ver en qué nos equivocamos. Todo eso se discutió esa primera semana después de la elección. Se encontró una solución con un gabinete que encabeza Juan Manzur y este jueves hemos visto esta situación de Cristina y Alberto juntos y yo me pongo muy feliz".

Acerca de la pretensión de la exgobernadora bonaerense de que JxC presida la Cámara de Diputados si esa alianza opositora vence en las elecciones legislativas de noviembre, Valdés dijo por "Actualidad política TV" en Canal Metro que "me suena más a una chicana o a un desconocimiento del sistema institucional, quiero creer que es una chicana, es más una chicana de Vidal que otra situación".

"Pobre Vidal, no puede hablar de lo que hizo en su gestión entonces tira estas metáforas; no quiso ir por la provincia de Buenos Aires para no rendir cuenta de las cosas que hizo; nosotros rendimos cuentas, ustedes me pueden preguntar a mí de todo lo que hicimos que yo siento la responsabilidad de contestárselo, lo bueno, lo malo y lo feo", enfatizó el diputado.

Acerca de si el FdT va a "dar vuelta" la elección primaria, sostuvo: "Soy peronista y me gustan los desafíos y por supuesto que estamos trabajando para eso". Dijo que hay que "ver donde fue que nos equivocamos, conversar con las personas que no nos votaron y ver con humildad como podemos revertir esa situación". (Télam)