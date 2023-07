Legisladores jujeños de Juntos por el Cambio (JxC) defendieron hoy la reforma constitucional impulsada por el gobernador radical Gerardo Morales e insistieron en que los “kirchneristas” y la “Izquierda” son “agitadores del caos”, en respuesta a críticas de la oposición que señalaron que se busca “evadir la discusión de fondo” con una nueva carta magna aprobada de forma “exprés”, de “espalda al pueblo” y que “restringe derechos”.

En la segunda sesión ordinaria del año de la legislatura provincial, que se extendió alrededor de cuatro horas, el oficialismo local logró mocionar y aprobar una resolución de repudio a los "hechos vandálicos" registrados en la Legislatura local y en el Concejo Deliberante de Humahuaca, sin permitir el uso de la palabra a los presidentes de los otros bloques para expedirse al respecto.

“Veníamos advirtiendo que esta reforma constitucional que nos impusieron necesitaba más debate, madurar. No quisieron oír, desoyeron al pueblo jujeño y en el mes de junio reaccionó ante estos hechos de violencia ejercidos por el Poder Ejecutivo”, expresó por su parte la diputada peronista Mariela Ferreyra, la primera en plantear cuestión de privilegio para referirse a la situación que se vive en Jujuy.

Continuando, Santiago Jubert, del bloque de la UCR, apuntó hacia la existencia de un “accionar desestabilizador” contra el gobierno jujeño.

“El kirchnerismo y la Izquierda se unieron para generar un golpe en Jujuy. Le mienten a la ciudadanía y hablan en nombre del pueblo jujeño”, aseguró Jubert, y ponderó que lo que se busca es “destruir lo que construyó” el Gobierno de Gerardo Morales.

Alejandro Snopek, del Frente Renovador, criticó que el proyecto de la reforma se dio a conocer y se trató a “tan solo doce días de ingresado”.

“Quieren decir que no ha sido exprés. Lo fue y a espalda del pueblo, eso ha generado un hecho de violencia institucional muy fuerte”, sostuvo Snopek e indicó que además hoy ven a un Gobernador que “no quiere reconstruir el diálogo y que intenta echar las culpas afuera”.

En ese sentido, Emuanuel Palmieri, del Frente de Todos-PJ, señaló que se está “queriendo desviar el debate para no analizar la cuestión de fondo, el por qué del levantamiento de una gran parte del pueblo”. “Les parece que se pueden manipular tantas voluntades”, preguntó y completó: “Dejemos de buscar culpables afuera. El culpable es Gerardo Morales, por apurar y aprobar una nueva Constitución”, haciendo “oídos sordos a lo que pasaba afuera”.

En la misma línea otros diputados opositores también rechazaron que se “trate a los pueblos indígenas, a los docentes y todo el pueblo jujeño que se manifiesta en contra de la Constitución como ignorantes” y se “busque desvirtuar sus genuinas protestas”.

Por su parte, desde el oficialismo defendieron el trabajo de la Convención e insistieron en relacionar las protestas con una “campaña de engaños” y “desinformación” para “intentar derrocar” al gobernador Gerardo Morales.

En ese marco, reforzaron la idea de “militantes kirchneristas y de Izquierda como principales agitadores del caos, la violencia y los cortes de ruta”.

Cerrando los planteos, el presidente del bloque de Juntos Por Jujuy, el peronista Juan Cardozo, volvió a repudiar la violencia, “especialmente la que empezó en los que tienen la responsabilidad de gobernar”, que “a las 4 de la mañana de un día feriado y a espalda del pueblo” aprobaron la reforma, y que luego “ordenaron una represión desmedida e irracional” en distintos días, que “le va costando la vista a tres jóvenes que han perdido un ojo por balas de gomas”.

“Vemos a un gobierno que al día de hoy sigue sin escuchar y buscar consenso, pareciera que no quieren que el conflicto termine”, sostuvo Cardozo.

“Hoy nos preocupa la ruta, que no lleguen turistas, pero no hablamos del problema de la gente. Y si esta Constitución da tantas garantías, por qué no les decimos acá están los títulos de las tierras, la seguridad que necesitan respecto al agua”, preguntó, por su parte, el presidente del Bloque del Frente de Todos-PJ, Pedro Belizán, al demandar que el Gobierno tiene que escuchar al pueblo, que por ganar las elecciones “no tiene un cheque en blanco”.

“El diálogo tiene que existir entre fuerzas que realmente lo quieren. Pero no se puede discutir con el populismo, porque lo pregona, pero no quiere el diálogo, y es lo que está pasando”, respondió al respecto el presidente del bloque de la UCR y vicegobernador electo, Alberto Bernis, al cargar nuevamente contra el gobierno nacional como “generador” de lo que está ocurriendo en la provincia.

“Que las comunidades sepan que tienen derecho a la protesta, y que se lo vamos a garantizar en todos los casos, pero no el corte de ruta”, resumió.

Finalmente, Bernis extendió moción de orden para que la Legislatura repudie mediante resolución los “hechos vandálicos” sufridos en Legislatura y en el Concejo Deliberante de Humahuaca, lo cual fue aprobado y generó tensión al no darse palabra nuevamente a los presidentes de los otros bloques para que se expidan al respecto. (Télam)