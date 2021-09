A una semana de las PASO, el asesor político Jaime Durán Barba definió hoy como "pobrísima" y nada "brillante" la campaña electoral, tanto para el oficialismo como para la oposición, pero consideró que en el Gobierno "algunas personas perdieron contacto con la realidad".

"Esta campaña es una locura, la situación de la Argentina está mal, y tampoco la campaña de la oposición ha sido brillante", enfatizó el consultor y asesor político ecuatoriano en diálogo con Eduardo Feinmann en el programa "Alguien Tiene que Decirlo", por Radio Rivadavia. "Me asusta que nos hayamos acostumbrado a que romper las normas sea lo normal", afirmó Durán Barba, al analizar cómo se desarrolló la campaña, que calificó como "pobrísima" y sin propuestas para los jóvenes. Acerca del resultado electoral, aseguró que "cuando el populismo no tiene plata le va mal", y señaló: "En principio deberíamos tener derrota enorme (para el oficialismo). No hay otro país en el mundo que tengas tantos electores recibiendo dinero mensualmente".

Por otra parte, sin mencionarla, apuntó contra Victoria Tolosa Paz, la primera precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires, y expresó que "hay un prejuicio absurdo, que es pensar que los jóvenes son idiotas". "Piensan que solo quieren bailar y coger, cuando un 70% de ellos quieren irse del país", cuestionó Durán Barba. Al respecto, consideró que "para personas de una cierta edad, les parece revolucionario bailar y coger", y aseguró que se trata de "pendeviejos", mientras que "a los jóvenes no les sorprende" frases como la de Tolosa Paz, quien levantó polémica días atrás al decir que "en el peronismo siempre se garchó".

"Me parece que hay elementos de esta campaña que son increíbles", subrayó el analista, que también cuestionó a Javier Milei: "Los liberales no se llevan bien con la locura". Consultado sobre el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos, el ecuatoriano consideró que lo ocurrido es "un incidente" y "no es parte de una línea que se sigue", ya que "el Gobierno hace disparates". LC/MG/OM NA