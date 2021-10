El senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli dijo hoy que duda que el expresidente Mauricio Macri vuelva al país, porque "no se anima a comparecer ante el juez" Martín Bava, quien lo citó a indagatoria en la causa por supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

"Ahora se esconde. Dudo mucho que vuelva, no porque tenga miedo de ir preso, porque sin condena no debe ir preso ningún argentino, sino porque no se anima a comparecer ante un juez", afirmó mientras se debatía en el Senado la cuenta de inversiones 2016 del primer año del gobierno de Juntos por el Cambio, que el oficialismo rechaza.

"Inventó esto de ir a dar clases en el exterior. No va a volver Macri a la Argentina porque va a buscar algún artilugio para no comparecer ante la justicia", insistió el legislador nacional.

Macri sigue en el exterior a pesar de que la convocatoria del juez Bava tomó estado público. Hasta esta tarde se desconocía si el magistrado logró hacerle llegar la notificación en los domicilios que el exmandatario había declarado en este expediente o ante otras autoridades judiciales. (Télam)