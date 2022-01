El flamante ministro de Transporte bonaerense, el massista Jorge D'Onofrio, consideró que se debe discutir con los gobiernos nacional y de la ciudad de Buenos Aires "cómo se distribuyen los subsidios al transporte público" y no descartó que se incorpore el pase sanitario en viajes de corta, media y larga distancia.

D'Onofrio es parte del Frente Renovador desde su creación. Abogado, fue senador y diputado por ese espacio, también postulante a la intendencia de Pilar. Como legislador se dedicó, sobre todo, a temas relacionados con la seguridad y la justicia. Y ahora se sumó al gabinete de Axel Kicillof.

En una entrevista con Télam, el funcionario adelantó que buscará "reducir drásticamente los niveles de accidentes" en rutas incorporando al sistema de multas cursos de capacitación obligatorios para los infractores; dijo que trabajará para incluir la seguridad vial en la enseñanza desde el jardín de infantes y planteó que "debe haber alcohol cero" al volante.

-Usted es el primer dirigente del Frente Renovador en incorporarse al gabinete provincial. ¿Cómo fue su llegada al equipo de Axel Kicillof y qué le pidió el gobernador?

-No hubo antes un ministro en el gabinete de Axel no porque no hubiera habido un ofrecimiento o porque no hubiésemos querido, sino porque a quienes convocó, después tuvieron otras responsabilidades en otros lugares. Pero hemos sido parte. Basta con ver el registro de entradas de Sergio Massa o las mías en Casa de Gobierno para ver el grado de compromiso. Estoy muy feliz por la responsabilidad que me dio el gobernador. Axel lo definió muy bien cuando dijo que el Ministerio de Transporte es la columna vertebral no sólo de la actividad económica sino de la actividad social de la provincia. Por eso, el compromiso es modernizar el transporte, devolverle calidad de vida a los bonaerenses, trabajar para que se viaje mejor y más seguro. En lo que tiene que ver con el transporte de carga y las cuestiones logísticas, vamos a optimizar en recursos para que los costos bajen y quienes produzcan y exporten, lo puedan hacer en mejores ventajas comparativas.

-¿Cuáles serán los principales objetivos para el área?

-En lo que tiene que ver con la seguridad vial, vamos a mandar una serie de reformas a la Legislatura para reforzar el programa de seguridad vial con modificaciones a la pena. Hoy la pena termina en una multa, el que puede la paga y el que no, la debe. Pero no genera un cambio en la conducta del infractor. Nosotros queremos generar un cambio cultural. Mueren 4 personas por día por accidentes en la provincia. Son todas muertes evitables. Además, hay lesionados y mutilados. Necesitamos generar un cambio cultural, modernizar estas cuestiones, un cambio de conciencia tanto en quienes conducen como en los peatones. La idea es que además de la multa, que no se aumentará, es que haya un reentrenamiento y cursos obligatorios. Por ejemplo, el que conduce en estado de ebriedad, deberá pagar la multa que determine el juez de faltas y tener suspendida la matrícula un tiempo, pero deberá además someterse a un curso o un tratamiento, ver videos con imágenes de accidentología. El objetivo es reducir drásticamente los niveles de accidentes.

-¿Se planea avanzar en campañas de educación y concientización?

-Sí. Con el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, avanzaremos para que la seguridad vial esté en la currícula desde el jardín de infantes y hasta el último año del colegio secundario. Es un cambio cultural que no será de un día para el otro.

-¿Va a proponer una normativa de alcohol cero?

-Vamos a enviar en los próximos días a la Legislatura una ley, en la que ya están trabajando los equipos técnicos, para establecer la medida de Alcohol Cero en toda la provincia de Buenos Aires. La idea es llevar el permitido de 0,5% de alcohol en sangre a la cifra de 0, es decir, a no beber ni una gota a la hora de salir a conducir. Porque ese 0,5% ello impacta de forma diferente en cada organismo y en cada persona. Está comprobado que en mayor o menor medida, el alcohol enlentece los reflejos. Como cambio cultural, debemos establecer que si vas a tomar, no debes tocar nunca más el volante. Lo ideal es que si vas a comer, a lo de un amigo o a un bar, vayas caminando, en colectivo, remise o con un conductor designado. Si vas a tomar, no manejes porque ello se cobra vidas.

-¿De qué manera se trabajará para recuperar los aeropuertos?

-Tenemos planes para los aeroclubes y aeródromos provinciales. La idea es hacer una gran inversión para tener un anillo sanitario a no más de 100 kilómetros uno del otro que pueda estar conectado vía área. La idea es sumar a empresas que quieran participar para aumentar la conectividad entre localidades. Esto tiene que ver también con el desarrollo económico y social del transporte bonaerense. Para eso, vamos a balizar más de 40 aeroclubes y los vamos a dejar en condiciones operativas. Además, vamos a recuperar 10 o 12 pistas que están con una autorización parcial o que están inutilizables, como los de Junín, General Villegas, Necochea o Martín García. El gran desafío es volver a tener un aeropuerto en La Plata, que sea rueda de auxilio del Jorge Newbery.

-¿Va a proponer el pase sanitario en el transporte público?

-Estoy hablando con el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, sobre ese tema. Creemos que en media y larga distancia sería importante porque hay gente que viaja muchas horas y es complicado. Vamos a ver cómo evolucionan las estadísticas, pero también podría resolverse (el pase) para el transporte público de corta distancia. En el área estamos preparados para instrumentarlo y aplicarlo. Esto es una cuestión de muchas jurisdicciones y Nicolás está viendo con nación la evolución de los contagios y si es necesario o no. Pero si lo es, tenemos la capacidad de instrumentarlo.

-¿Mediante qué estrategias se mejorará la calidad del transporte de pasajeros y para ayudar a la producción?

-Lo que tiene que ver con trasporte de carga lo haremos con Nación, serán nodos logísticos. Esto tiene el objetivo de que los camiones de transporte terrestre recorran menos kilómetros y pueda ser consolidada la carga con el ferrocarril. Eso agiliza y abarata costos de transporte. A la vez, vamos a trabajar en controles con el resto de los órganos de fiscalización, ver qué se transporta, el peso, cómo se transporta para dar seguridad a los trabajadores y a quienes transitan la misma ruta que ellos. También, en la infraestructura logística para los puertos. La idea es que esta inversión sirva para mejorar el servicio de los puertos y así abaratar los costos operativos. Tenemos que dar herramientas, modernidad y calidad de vida a los trabajadores.

-¿Van a discutir cómo se conforma el subsidio al transporte público?

-Sí. Mientras el poder adquisitivo del usuario no crezca, el subsidio va a seguir presente. El Estado no va a abandonar a la gente. Pero sí voy a discutir con el gobierno federal y con el de la Ciudad es cómo se distribuyen esos subsidios. El segundo y tercer cordón subsidian a la Capital. Llegan los vecinos de Moreno a la estación, se bajan del tren, y tienen que esperar una hora y media para subir al colectivo y llegar a su barrio. En contraposición, en CABA hay unidades que circulan una detrás de la otra con 7 o 10 personas y aire acondicionado. Algo se está repartiendo mal en esta historia. Hay que distribuir los subsidios como corresponden.

-¿Cómo ve la provincia?

-Axel lanzó el plan 6x6, son 6 años necesarios para recuperar los 6 años de macrismo y pandemia. Los 4 años de Macri y dos de pandemia son algo entendido por toda la sociedad. Nosotros queremos decir que saldremos con mucho trabajo y mucha gestión. Tenemos que redoblar esfuerzo para hacer en dos lo que deberíamos haber hecho en cuarto y estoy seguro de que lo vamos a lograr en cada área. Vamos a aprovechar algo que no se hizo en el gobierno anterior, que es tener el impulso de contar con el mismo color político con el gobierno nacional. En Transporte no sólo me una amistad con Alexis Guerrera, sino que conozco a todos los funcionarios porque juntos hemos solucionado cuestiones para los municipios y compartimos equipos técnicos. No necesitamos carta de presentación y trabajamos juntos desde antes de haber asumido. (Télam)