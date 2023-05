El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, manifestó hoy que "los argentinos nos merecemos un presidente como Sergio Massa", destacó que el ministro de Economía "se preparó, tiene la voluntad y el consenso" para ser candidato, y aseguró que el Frente Renovador seguirá formando parte del Frente de Todos.

"La gente valora (de Massa) el haberse hecho cargo y que hoy podríamos estar en medio de un desastre", señaló esta mañana el funcionario en declaraciones a la radio AM750 y añadió que, con la llegada del líder del Frente Renovador a la cartera económica, "paramos una crisis que parecía inevitable".

En ese sentido, el dirigente se refirió al encuentro del FR que se llevó a cabo el viernes pasado y lo consideró "enriquecedor" porque permitió que los asistentes conocieran en detalle "la visión de Sergio Massa de cómo encarar esta elección dentro del Frente de Todos, que es el espacio que nos une".

Jorge D'Onofrio

Contó que allí se planteó "la necesidad política y jurídica de concretar el congreso del FR, que es el órgano supremo que debe aprobar las alianzas", y reiteró que, como el próximo 14 de junio "vence el plazo para hacer alianzas, antes las fuerzas políticas deben tener el mandato de sus congresos".

Aclaró, además, que en el foro "nunca se planteó la posibilidad de seguir o no seguir" dentro del la coalición oficialista, sino "cómo hacíamos para enfrentar este proceso electoral de la mejor manera".

En ese marco, agregó que la prioridad para el Frente Renovador es "ver de qué manera construimos un programa y después ver quién es el mejor intérprete para llevar adelante eso".

Sergio Massa

D'Onofrio expresó también su acuerdo con la postura de que en este contexto económico es mejor un candidato de consenso y evitar que haya una primaria del oficialismo. "No es sano para nada esta de locura de que cualquiera que quiera estar en una lista de diputados plantee una primaria", advirtió.

Así, dijo considerar "a título personal" que "los argentinos nos merecemos un presidente como Sergio Massa, que no sólo se ha preparado sino que tiene la voluntad y el consenso para poder llevarlo adelante".

En materia económica, el funcionario bonaerense admitió que "la inflación es altísima" y dijo que no es la deseada por el Gobierno pero enfatizó que, "claramente, no es responsabilidad de esta gestión sino de muchos puntos que se van sumando a la historia cercana y no tan cercana de los argentinos".

Precios e inflación

"Sí podemos mostrar muchas otras cuestiones que tienen que ver con el crecimiento y la estabilidad", remarcó D'Onofrio y añadió que, pese a que "no alcanza cuando la plata que ganás se te va de las manos, pero a la gente le tenemos que decir cómo vamos a salir de esto y cómo lo vamos a hacer".

Finalmente, reconoció que, "como peronistas, somos los primeros ocupados en resolver la pobreza", indicó que "la actividad industrial sigue creciendo y también el empleo" pero advirtió: "No somos necios, sabemos que hay mucho por mejorar".

"Otras opciones no van a solucionar este problema, lo van a empeorar", concluyó. (Télam)