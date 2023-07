El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, destacó hoy que "hay puntos de encuentro" en el espacio de Unión por la Patria (UxP) "a pesar de las diferencias", y remarcó que "la verdadera pelea es con la derecha".

"Hay puntos de encuentro en UxP a pesar de las diferencias. La verdadera pelea es con la derecha, no la que podamos dar puertas adentro. Los dirigentes estamos en el camino de defender los derechos adquiridos y seguir en la ruta de ampliarlos, como hicimos ayer en Tigre con la SUBE para el transporte fluvial del Delta", dijo el funcionario en declaraciones formuladas a Radio Provincia.

En ese marco, planteó que "hay dos modelos" en pugna en estas elecciones, ya que mientras UxP defiende "el crecimiento y los derechos", Juntos por el Cambio (JxC) propone "hacer lo mismo" que cuando fueron gobierno "pero más rápido".

En relación a la postulación presidencial de Juan Grabois en la interna de UxP que se celebrará en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el funcionario indicó que "la gente no se pregunta en qué consiste esa alternativa".

"No es una chicana, ni busca desmerecer a nadie. Grabois encontró la forma de resetearse, de construir y sintetizar. No tengo dudas de que hasta el mismo Juan Grabois va a terminar enamorado de Sergio Massa. La verdadera pelea es con la derecha, no la que podamos dar puertas adentro", subrayó el ministro. (Télam)