(Por Silvina Caputo). La subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico de la provincia de Buenos Aires, Victoria Donda, quién declarará como testigo mañana en el juicio por su apropiación, sostuvo que el imputado, su tío Adolfo Miguel Donda Tigel, integrante del Grupo de Tareas que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada, "usa el juicio para reivindicar la dictadura", una situación que comparó "con la postura de la fórmula presidencial de La Libertad Avanza (LLA), integrada por Javier Milei y Victoria Villarruel".

En una entrevista brindada a Télam, previo a la declaración que se sumará a la que brindó en marzo de este año, Donda hizo un balance de las actuaciones y consideró que "después de tantos años es necesario que la justicia hable".

La funcionaria bonaerense ampliará mañana su declaración en la causa que se le sigue a su tío, por el robo y el ocultamiento de su identidad, tras haber nacido y sido sustraída durante el cautiverio de su padre José Laureano Donda y de su madre, María Hilda Pérez, quienes permanecen como desaparecidos.

Desde las 9, el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por Ricardo Basílico, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado, volverá a escuchar a la ex directora del Inadi, quien fue apropiada por el prefecto Juan Antonio Azic, exintegrante junto con Donda Tigel de los grupos de tareas de la Esma.

MIRÁ TAMBIÉN En su etapa final, el oficialismo avanza con causales por mal desempeño a los miembros de la Corte

- Télam: ¿Cómo estás viendo el desarrollo del juicio y qué expectativas tenés en virtud de lo que surgió en el proceso?

- Victoria Donda: Estoy muy conforme, me siento bien de que ya esté terminando porque fueron muchos años de espera. Es hora de que haya una sentencia porque es necesario que la justicia hable. Ya se dijeron muchas cosas, todo lo que se tenía que decir.

- T: ¿Cómo fue la actuación de las distintas partes dentro del juicio tanto de la querella, la fiscalía y la defensa?

- V.D: Por la fiscalía interviene la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, a cargo del fiscal general Pablo Parenti y siempre estuvo muy bien, desde que comenzó el juicio, el 7 de noviembre de 2022.

MIRÁ TAMBIÉN El Consejo de la Magistratura se prepara para el debate sobre la jueza Ana María Figueroa

Después, la querella con los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, han desarrollado el proceso como esperaba y también han actuado muy bien.

En cambio, desde la defensa, lo que veo es que Adolfo ha utilizado esta instancia para expresar su ideología política.

Él usa el juicio como escenario para hacer un planteo político que consiste en reivindicar la dictadura y no estoy hablando de negacionismo.

No es negacionismo, porque negar es decir que algo no pasó; acá, directamente, él reivindica lo sucedido.

Es lo mismo que hacen Milei y Villarruel, creo que ellos no son negacionistas sino que reivindican la dictadura, algo que es mucho peor.

- T: En tu declaración ante el tribunal realizada el 14 de marzo pasado le hiciste dos preguntas a Donda Tigel que fueron la fecha exacta de tu nacimiento y el paradero de tus padres. ¿Sentís que en algún momento esas preguntas tendrán respuesta?

- V.D: Yo le dije que me interesa saber dos cosas: mi fecha de nacimiento porque estoy segura de que él (Donda Tigel) la sabe, y sabe en qué fosa lo tiraron a mi papá para poder llevar sus huesos, sus cenizas, a algún lugar y poder dejarle una flor, pero no me lo va a decir.

Creo que no me lo va a decir nunca pero pero yo necesitaba preguntárselo.

Y sé que no me lo va a decir porque en este juicio él reivindica su postura política, la dictadura, y además quiero decir que lo hace junto a su abogado Guillermo Fanego, quien es parte de la fundación de Victoria Villarruel (Fundación Oíd Mortales, de la que la candidata a Vicepresidenta es presidenta honoraria).

- T: Tu hermana Eva Daniela Donda declaró en junio y volvió a hacerlo el 2 de octubre pasado. En las dos oportunidades ha manifestado una postura muy distinta a la tuya. Ella dijo "mi tío no tuvo nada que ver con la desaparición de mis padres ni con la apropiación de Victoria". ¿Cuál es tu sensación respecto de su visión de los hechos?

- V.D: Es muy difícil poder hablar de la sensación que me dejó la declaración de mi hermana porque obviamente yo estoy en otro lugar, y siempre plantee que es muy importante respetar lo que cada una sentía.

Ella quiere actuar en el juicio en favor de Adolfo así que es muy difícil para mí tener hoy una mirada que no sea esta definición sobre su forma de encarar el juicio.

- T: ¿Sentís que quedaron cosas pendientes en el proceso, algún aspecto que no se haya tratado o algo para destacar?

- V.D: No, al contrario, creo que se ha dicho mucho al respecto, por eso insisto en que es hora de escuchar a los jueces y una sentencia. Pude hablar con casi todos los sobrevivientes que estuvieron con mi mamá y gracias a ellos y sus recuerdos, y al de compañeros y compañeras que militaron y la conocieron, pude reconstruir el recuerdo de mi madre, a quien no pude conocer porque había quienes se creían dueños de la vida y de la muerte de personas que creían en un país distinto.

- T: ¿Qué condena esperas?

- V.D: Yo quiero que se lo condene a Adolfo por haber sido una de las personas que actuó para ocultar mi identidad durante casi 24 años. Una identidad que recuperé recién en el 2004.

- T: ¿Se habrá hecho así justicia?

- V.D: No sé, pero necesito una sentencia porque creo que cuando actúa la justicia, no te voy a decir que va a doler menos, pero creo que las heridas pueden empezar a cerrarse.

- T: Haciendo un balance de tu vida con tu identidad reconstruida y en contraposición con la anterior, ¿qué conclusiones podés sacar de todo lo sucedido?

- V.D: Yo no creo que tenga una vida antes y otra ahora. Creo que mi vida es una continuidad de todo lo que me pasó. En un momento descubrí mi identidad biológica. Soy la persona que soy por todo eso junto: por mi apropiación y por el descubrimiento de mi identidad.

Por eso también estos juicios son tan importantes, porque contribuyen a que haya más luz sobre todo lo sucedido. (Télam)