La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, repudió un nuevo escrache al edificio de la delegación del organismo en la ciudad de San Luis, que amaneció con pintadas contra las personas trans, mientras señaló que "se trata de un claro mensaje de odio hacia un sector de la sociedad históricamente vulnerado

Además, evaluó que "la impunidad es una invitación a realizar otros hechos de estas características" La dependencia puntana sufrió el cuarto ataque del mismo tono en los últimos tiempos. En oportunidades anteriores, los mensajes también estuvieron dirigidos hacia la comunidad travesti- trans

En este caso, además, fue vandalizado un mural de homenaje a la activista trans Claudia Pía Badaracco y fue incendiada una bandera de la comunidad trans. "Nuevamente la delegación del INADI en San Luis fue vandalizada con un mensaje de odio contra las infancias trans. Llamamos a la reflexión y al cese de estas prácticas antidemocráticas", manifestó Donda a través de sus redes sociales. En esa misma línea se expresó la delegada del INADI en San Luis, María José Ochoa: "Repudio enérgicamente el ataque hacia nuestra sede. Claramente un sector social y político encarna los discursos de odio que circulan en medios y redes sobre la población LGTBI+ y particularmente la travesti-trans", apuntó. La delegada local, en paralelo, agregó: "Los llamados de atención y la tarea de sensibilización que venimos realizando evidentemente no son suficientes para entrar en diálogo y lograr el respeto de estos sectores: necesitamos políticas públicas y un accionar efectivo de la Justicia de manera que nuestra sociedad avance en la no discriminación y la no violencia". INADI radicó las denuncias correspondientes para identificar a los autores. "Venimos advirtiendo que los discursos de odio se han multiplicado y han contaminado el debate público especialmente en las redes sociales generando un caldo de cultivo que incita la propagación de delitos de odio. Hacemos un llamado de atención a la totalidad de actores políticos y sociales de nuestro país", concluyó Donda. SR/AMR NA