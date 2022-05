Un grupo de trabajadores de la educación porteña se manifestó hoy en el stand del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Feria del Libro, durante una charla encabezada por el rector de la UniCaba, Mariano Palamidessi, en rechazo de la posibilidad del cierre de los institutos de formación docente a partir de la reforma del Estatuto que se debate en la Legislatura local.

Los trabajadores se hicieron presentes con carteles con consignas como "Basta de vaciar a los profesorados", "Titularización Ya" y "No a la UniCaba", en el espacio del Gobierno porteño en la exposición de Palermo, donde Palamidessi participaba de una mesa sobre "la formación docente del futuro".

En ese marco, se dio un intercambio entre el rector de la UniCaba con los trabajadores durante el cual el funcionario defendió la entidad educativa que preside y dijo que su creación tiene que ver con la "diversificación del sistema universitario".

El reclamo de los trabajadores cuestionó el rol actual de la universidad porteña y también apuntó sobre la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de modificar el Estatuto Docente que impulsa una titularización de los profesores interinos solamente del nivel secundario, sin contemplar a los que trabajan en los terciarios.

MIRÁ TAMBIÉN Queremos un candidato radical en la provincia de Buenos Aires, dijo Tetaz

Según denunciaron, esta exclusión apunta a "un cierre de los institutos de formación docente para que solamente quede la UniCaba", la institución que fue creada en 2018 por la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y que generó el rechazo de toda la comunidad educativa.

La reforma del Estatuto será tratada en la próxima sesión de la Legislatura porteña del 12 de mayo, donde los gremios denunciaron que en la actualidad "el 85% de los trabajadores de los profesorados está en condición de interino", por lo cual "si no pasan a ser titulares, quedan en condiciones de ser despedidos sin inconveniente".

"Hoy volvemos a encontrarnos con que se nos niega la titularización, lo que no sólo afecta nuestra cuestión laboral, sino a las estructuras de sostén de conducción de las institución de formación docente ya que al no estar titularizados no podemos presentarnos cuando hay una convocatoria para asumir un cargo", dijo Claudia, docente que participó de la protesta.

Y agregó que "de ese modo hay un vaciamiento del que estamos siendo objeto en este momento y nos tiene preocupados". (Télam)