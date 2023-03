¿Es bueno que un gobierno tenga superávit en las cuentas? Es el caso de la provincia de Corrientes, donde gobierna desde 2017 el radical Gustavo Valdés: 20.000 millones de pesos ahorrados en nueve meses, pero no utilizados para mejorar la situación de los trabajadores “empobrecidos”, apunta el senador provincial Martín Barrionuevo, del Frente de Todos (FdT), quien dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre la situación que atraviesa Corrientes.

Para Barrionuevo, el de Valdés es “un gobierno rico con trabajadores y jubilados pobres”, con salarios bajos, energía cara y “una falencia muy muy grande” en el área de salud.

–¿Qué balance puede hacer de estos años de gobierno de Gustavo Valdés?

Bueno, la realidad es que, en primera instancia, este gobierno no arranca con Gustavo Valdés, ¿no? Tenemos un gobierno de un mismo color político ya hace 22 años en Corrientes, que ha logrado, y creo que eso es lo que valora la gente, poder pagar sueldos y una estabilidad que antes no se daba, y de hecho tuvimos muchas intervenciones. Pero por fuera de esto, evidentemente, el desarrollo de la provincia, lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura productiva y social básica, estamos muy atrasados, con un contexto de un gobernador que tiene una perspectiva de generar recursos, ahorros, a costillas de los trabajadores. Este es el gobernador que menos invierte en salarios en términos del presupuesto desde que se tienen datos estadísticos, desde el año ’93. Esto se nota. Hubo un paro docente en Corrientes, el mayor paro docente de los últimos quince años. Y tiene que ver con que este modelo de acumulación de riqueza por parte del gobierno provincial, sacándoles los recursos a los trabajadores, está agotándose. Tenemos hoy un gobierno provincial rico con trabajadores empobrecidos.

Quiero aclarar por qué es un gobierno rico. Efectivamente, el gobierno de la provincia de Corrientes pasó de tener déficit a tener superávit. Sólo en los primeros nueve meses del año pasado, que son los datos oficiales, le sobraron 20.000 millones de pesos, que dejó guardados en cajas y bancos. No los gastó. Entonces, evidentemente, estamos hablando de un gobierno rico, con salarios muy por debajo de la línea de la pobreza, con jubilaciones también en ese sentido. No sólo esto, sino que además, en esta última oportunidad, haciendo recortes a los trabajadores que en actividad fueron municipales, a los jubilados municipales, como se les dice, a los cuales no les dio el aumento que les dio a todos los jubilados de la provincia. Con lo cual hasta resulta obsceno: justamente aquellos que más necesitan, que son los jubilados en Corrientes y en particular los jubilados municipales, son los que menor aumento van a recibir.

–Cuando usted recorre el interior provincial ¿con qué necesidades urgentes por resolver se encuentra?

En la provincia de Corrientes la cuestión salarial es un tema clave. El propio gobernador, con Horacio Rodrí­guez Larreta, estuvo en el interior de la provincia, en Goya, tratando de hacer las famosas fotos de marketing, tomando un café en la plaza, y se encontró con una manifestación de docentes, con las escuelas vacías por el paro, con lo cual hoy la cuestión del salario es clave.

Por otro lado, el costo de la energía en Corrientes. A pesar de contar con Yacyretá y de recibir las regalías de Yacyretá, las facturas de la energía en Corrientes son las más altas de la región, y eso también afecta mucho.

Y además, en el interior de la provincia de Corrientes, una falencia muy muy grande en materia de salud.

–Si usted pudiera definir la relación que tiene el gobierno de Valdés con el pueblo, con la ciudadanía de Corrientes, ¿con qué palabras lo haría? ¿Es un gobierno alejado de los reclamos vecinales?

La verdad es que éste es un gobierno que, en relación en primera instancia al manejo de los medios de comunicación, con un gobernador que sonríe, que sabe manejar muy bien la comunicación, ha tenido una buena relación, hasta el momento, con la ciudadanía. De hecho, la ciudadanía lo respaldó fuertemente el año antepasado en las elecciones, ¿no? Ahora, creo que eso mismo lo ha llevado a la soberbia. A la soberbia de creer que se puede hacer todo y cualquier cosa. En ese sentido es que hoy, ya sí, la ciudadanía de Corrientes le está marcando que hay un límite, y que este modelo de acumulación de recursos a costillas de los trabajadores no puede seguir. Y me parece que está dándose un cambio de época en Corrientes. Una medida gremial con un paro de 80, 85, en algunos lugares 90% de acatamiento no se daba en Corrientes hacía más de quince años.