Docentes de Jujuy, con la adhesión de otros sectores de la administración pública, marcharon hoy por el centro de la Capital provincial como parte de un paro general por tiempo indeterminado en reclamo de "paritarias que signifiquen una recomposición real del salario".

En su cuarto día de paro por tiempo indeterminado, los docentes analizaban el ofrecimiento de mejora salarial realizado por el Gobierno provincial y exigieron salarios igual al valor de la Canasta Básica que supera los $200 mil.

Durante su recorrido por las calles de la ciudad reivindicaron las medidas de fuerza con consignas por "salarios dignos", que "se nos pague como corresponde" y contra la reforma parcial de la constitución oficialista que, según dijeron, "cercena el derecho a la protesta".

Tras llegar a la plaza Belgrano, frente a Casa de Gobierno, los manifestantes cantaron el Himno Nacional y agitaron las banderas celeste y blancas que portaban.

"La medida de fuerza va a continuar si no hay una mejora significativa. Las decisiones las toma el congreso a través de sus bases", afirmó a Télam la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), Silvia Vélez.

La ADEP que venía de rechazar la convocatoria a una conciliación obligatoria, realizó ayer un congreso que determinó la continuidad de las medidas de fuerza y luego, junto a otros gremios docentes, se reunieron (por primera vez desde el comienzo del paro) con el ministro de Hacienda y Finanzas y gobernador electo de Jujuy, Carlos Sadir, y la ministra de Educación, María Teresa Bovi.

El gremio analiza el ofrecimiento del Gobierno de un salario inicial docente para el mes de junio 2023, de $175.000.

Propuso incorporar los conceptos remunerativos bonificables y no bonificables e incrementar este monto en un 10% para llegar a un salario básico de $48.911.

La mejora, además, comprende un incremento del piso salarial fijado por la paritaria nacional de $145 mil que en Jujuy se incrementaría en $30 mil pesos para llegar a $175 mil, llevar a 7 mil pesos el monto por Título y modificar el cálculo del Presentismo.

Además del pago de la 5ta. hora para los secretarios docentes que no ingresaron en el convenio con Nación y una bonificación particular por atención a la infancia para los docentes de nivel inicial lo mismo que para los de materias especiales (área artística y educación física), entre otras mejoras.

En la misma línea, el gremio que agrupa a los profesores se reunirá esta tarde en asamblea para informar el ofrecimiento del Gobierno y analizar la continuidad del plan de lucha.

"Es un paro contundente que se ha expresado en las calles. Hay bronca e indignación que viene de años", indicó la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) Mercedes Sosa.

Cedems exige el aumento de la hora cátedra a $6.666, que no se descuenten los días de paro y se respete el derecho a huelga.

Junto a los docentes también marcharon autoconvocados en defensa de la salud, profesionales de la administración pública, de los organismos de control, empleados municipales y de la central de trabajadores CTA, ATE y organizaciones sociales, entre otros.

Asimismo, docentes privados y universitarios adhirieron a la protesta de los estatales.

"La propuesta es absurda y no refleja lo que la gente expresa y está reclamando en las calles", dijo el secretario gremial del Sindicato Argentino de la Docencia Privada (Sadop-Jujuy) Claudio Meló.

Agregó que "en este momento nuestro gobernador (Gerardo Morales) está en Buenos Aires y acá no pasa nada, no atiende las cuestiones particulares, tampoco no le interesa el bien común".

Según el plan de lucha, mañana los docentes realizarán una "marcha de antorchas" en cada delegación zonal de la provincia.

