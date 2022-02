Docentes porteños afiliados a la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) iniciaron hoy un paro de actividades por 24 horas y se movilizaron desde el mediodía hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la consigna "sin recomposición salarial, con ajustes, tarifazos y acuerdo con el FMI, no podemos empezar".

El gremio realizó a las 12 una rueda de prensa y una concentración frente a la sede de la administración porteña, en el barrio de Parque Patricios, donde denunciaron que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no aseguró las condiciones para el inicio de clases y reclamaron por la ausencia de una oferta salarial para los docentes y "50 mil vacantes que no han sido garantizadas" a los niños y niñas de la CABA.

"Estamos en un primer día de clases trayendo los reclamos de los docentes y de las familias. Lo que sucede en las escuelas es que ese mismo gobierno (de CABA) que se apuró con el inicio de las clases no garantiza las condiciones para ese inicio", expresaron desde Ademys en la conferencia de prensa.

Desde la asociación advirtieron sobre "el problema salarial que atraviesa a los y las docentes" y cuestionaron a la gestión de Larreta, porque "no ha hecho ningún tipo de oferta antes del inicio de las clases", objetaron.

"Los docentes venimos con salarios que están entre la línea de indigencia y la línea de pobreza. Estamos reclamando un salario igual a la canasta familiar, porque las y los docentes somos obligados a trabajar dos y hasta tres cargos para sostener a nuestras familias", detallaron.

Además, apuntaron en particular contra Larreta, ya que "habla de la prioridad en la educación pero deja a miles de estudiantes sin vacantes".

"Hoy estamos hablando de 50 mil vacantes que no han sido garantizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es parte de un problema estructural que exige inversión y un verdadero plan de construcción de escuelas y no la fantochada que muestra (la ministra de educación porteña, Soledad) Acuña en la tele", puntualizaron.

Y afirmaron que, en el caso del nivel inicial, "hay un plan sistemático del Gobierno (porteño) de expulsar a los estudiantes y a las familias a la opción privada porque no se garantiza la vacante en el sistema publico", lo que ocasiona que hoy "miles de estudiantes no están arrancando las clases porque no saben a qué escuela van".

"Es una situación que el Gobierno no atiende y no pretende resolver en el corto plazo", añadieron.

También se refirieron a la situación laboral de un grupo de docentes en CABA, que "se han quedado sin trabajo producto de la incorporación de una plataforma virtual y de la falta de transparencia total", según denunciaron.

"Se ha echado por tierra el derecho estatutario en la toma de cargos y esto responde a una política del gobierno (de CABA) que comenzó en 2011 con la eliminación de las juntas de clasificación para que los docentes pudiéramos votar a los representantes que llevaran adelante los concursos. Hoy no podemos elegir a quiénes van a custodiar nuestro derecho al trabajo en los actos públicos", agregaron.

Finalmente, desde Ademys aseguraron que el 2 de marzo se llevará a cabo una jornada nacional de lucha "que nos permita poner en pie medidas de fuerza coordinadas que necesitamos para parar un ajuste nacional y en la Ciudad sobre la educación y los salarios".

"Como venimos denunciando desde Ademys, la falta de vacantes en CABA deja a miles de niños y adolescentes sin educación. Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña no han construido las escuelas necesarias. También por eso hacemos el paro docente", había informado el sindicato a través de la red social Twitter, al anunciar el paro.

"Muchas veces lo que se propone no está acorde con lo que se pide. El aspecto que ahora preocupa es que pretenden que empiecen las clases sin ningún tipo de propuesta salarial", según explicó la secretaria gremial de Ademys, Amanda Martín, días pasados en diálogo con Télam. (Télam)