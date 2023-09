Juan Manuel Abal Medina fue distinguido hoy por su libro "Conocer a Perón. Destierro y Regreso" en la Legislatura porteña, por impulso del titular del bloque de legisladores de Unión por la Patria, Claudio Ferreño. La distinción fue recibida por Juan Manuel Abal Medina (hijo), a quien su padre elogió por considerarlo "un verdadero coautor de la obra" a raíz de los aportes a la producción del libro. En un mensaje de audio, Abal Median padre envió un mensaje a la militancia para hacer "el mayor esfuerzo para ganar en octubre las elecciones con la fórmula que encabezan Sergio Massa y Agustín Rossi"

"El peronismo no es un partido, sino un movimiento en permanente actualización programática, y en esto reside una parte esencial de su permanencia en la vida política argentina. Hoy, esta tarea es más necesaria que nunca para superar la etapa de resignación que se abatió sobre todos los sectores populares ante la ola liberal", señaló. Estuvieron presentes los legisladores Claudia Neira, Matías Barroetaveña, Victoria Montenegro y Maia Daer, el viceministro de Defensa, Sergio Rossi; dirigentes como Felipe Solá y Roberto Feletti; Silvia La Ruffa, Secretaria de Artículacion Federal y Daniel Peña, Director de Artículacion Federal del Ministerio de Seguridad de Nación; Eduardo Villalba, ex Secretario de Seguridad; Pedro Salas, Presidente de la Sociedad Rural de Córdoba); el sindicalista, Horacio Calculo, de Aeronavegantes y familiares del autor del libro

Con más 17.000 ejemplares vendidos y una reimpresión de 4.000 más, "Conocer a Perón. Destierro y regreso" es un documento histórico, una crónica de la estrategia diseñada para concretar el regreso de Juan Domingo Perón al país después del golpe de Estado de 1955 y su prolongado exilio y proscripción

Al dar inicio al encuentro, Ferreño dijo que "el libro es una invalorable obra histórica" y señaló que para los militantes y dirigentes peronistas el libro "es un testimonio de consulta permanente de un dirigente muy importante de la historia". El cierre de la ceremonia estuvo a cargo de Juan Manuel Abal Medina (hijo), ex jefe de Gabinete de la Nación y ex senador nacional, quien destacó la importancia de la fecha del 17 de noviembre de 1972 y remarcó que fue "claramente el triunfo de la política", ya que "terminó con la lamentable historia que los grandes patriotas argentinos morían en el exilio". "Si en ese momento, contra todo, el pueblo trabajador fue capaz de traer al general Perón y ganar las elecciones, cómo ahora no vamos a poder lograr lo mismo", enfatizó el ex funcionario nacional. En los fundamentos de la iniciativa, aprobada por el cuerpo legislativo, se expresó que "la capacidad del autor de tomar distancia y analizar con profundidad sus vivencias en una etapa crucial de nuestro país constituye a este libro en una de las piezas de historia política reciente más importantes que se hayan escrito". MG/GAM NA