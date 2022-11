El camarista federal porteño Leopoldo Bruglia renunció hoy a la Asociación de Magistrados, la corporación que reúne a jueces, fiscales y funcionarios jerárquicos del Poder Judicial, disgustado porque no lo defendió ante las críticas del presidente de la Nación, Alberto Fernández. "Ustedes no adviertan la gravedad institucional de los dichos del Presidente de la Nación -en sus tweets del día de ayer- y de las expresiones del Ministro de Justicia, claramente ofensivos hacia mi investidura y sobre todo falaces", reprochó Bruglia a la conducción de la Asociación, que preside el juez Marcelo Gallo Tagle. Bruglia recordó que ocupa interinamente el cargo de juez de la Cámara Federal merced a un fallo de la Corte Suprema, que si bien admitió que su traslado por decreto a ese cargo durante el gobierno de Mauricio Macri no debió haber ocurrido, le permitió seguir ejerciendo esa función hasta que fuera designado el titular de esa vocalía

En ese contexto, consideró que los tuits del presidente Alberto Fernández significan "una deslegitimación" hacia su cargo de juez, hecho al que calificó de "inaceptable"

Bruglia deslizó a un portal de noticias su intención de demandar judicialmente al presidente Fernández

"No soy ilegítimo, como falazmente lo afirman los funcionarios

La Corte expresamente así lo dijo y sólo consideró que el cargo que legalmente ocupo lo es en forma transitoria", insistió Bruglia, quien no se presentó a concursar para revalidar el cargo que actualmente ocupa

La situación generada a partir de las expresiones del jefe del Estado "debería cuanto menos haber generado en ustedes algún tipo de alarma", cuestionó el camarista a las autoridades de la Asociación. "Concebimos y sentimos la Justicia de una forma distinta, motivo por el cual no tiene ningún sentido permanecer en esa institución", dijo para justificar su dimisión. NOE/MAC NA