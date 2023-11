Dirigentes políticos y referentes feministas advirtieron hoy que la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, "miente" al asegurar que en Argentina se realizan "abortos a término" y denuncian que "desconoce cómo funciona" la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

"Es coherente: defiende genocidas y ataca el derecho a decidir de las mujeres. Banaliza, miente y desconoce. Nunca leyó una definición de aborto en su vida. No existe el aborto a término", expresó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.

"Cuando Villarruel dice `hay mujeres que están abortando chicos a término` no solo miente sino que desconoce cómo funciona la IVE y el sistema de salud. No quieren gobernar, quieren imponer su crueldad. El aborto legal salva vidas. Y es un derecho ganado. Y es Ley", destacó la diputada, Monica Macha.

Asimismo, la diputada nacional Florencia Lampreabe le recordó que "si son niños a término no es aborto".

"La tierra es redonda. Las vacunas salvan vidas. Los órganos no se venden. El cambio climático es un dato de la realidad. Sin moneda nacional no hay país. Las Malvinas son argentinas. SON 30 MIL. Basta", remarcó Lampreabe.

Por su parte, la directora de Salud Sexual y Reproductiva de PBA, Carlota Ramírez, sostuvo que "hay un gran desconocimiento de la ley y de la aplicación en todo el territorio" y que el "90% de los abortos que se hace en la Argentina son menos de 12 semanas y hay una tendencia hacia la baja".

"En la Argentina no hay abortos a término, no existe como concepto. Obvio que no hay un aborto a los nueve meses, ni acá ni en ninguna parte del mundo", subrayó en declaraciones a Radio Nacional y añadió que "los abortos se hacen en el marco de las normativas nacionales y de las recomendaciones de la OMS".

"La Argentina se está convirtiendo en referente regional porque es una muy buena ley que garantiza derechos", destacó y agregó que "no es divertido o algo que nos gusta hacer, sino que se evalúa el riesgo de vida en cada situación y se acompaña con un equipo interdisciplinario porque es una decisión difícil".

"Villarruel no se ha interiorizado. Es preocupante", sostuvo.

Ayer, en el marco de una entrevista, Villarruel planteó que tendría que ser sometida a "discusión" la ley que garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

"Nosotros (por el postulante presidencial Javier Milei) somos los dos provida. Para nosotros tiene que haber una discusión", respondió Villarruel cuando, en una entrevista con la señal de cable TN, le preguntaron si consideraba que la ley IVE debía ser derogada.

En ese sentido, la candidata de ultraderecha dijo que hoy en la Argentina hay "mujeres que están abortando chicos a término", pero no dio detalles de dónde salía esa información y se limitó a asegurar que actualmente una mujer puede obtener la autorización "solo con alegar problemas de tipo psicológicos".

Sin embargo, la Ley 27.610 que amplió los derechos vinculados a la interrupción del embarazo estipula que las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce (14) de gestación.

La norma, sancionada en 2020, prevé como únicas excepciones a ese plazo los casos de violación o de riesgo de vida de la persona gestante.

La dirigente del Partido Obrero (PO) Vanina Biasi criticó que "Villarruel vuelve a jugar su juego, desinformar e instalar mitos que infundan miedos" y le recordó que "No existe ningún `aborto de un embarazo a término` en nuestro país".

"Existen aborto legal hasta las 14 semanas de gestación y, luego de esa etapa, aborto por causales como desde hace 100 años. Señora Victoria Villarruel de un embarazo a término nace un niño a término. Deje de mentir para colectar adhesiones instalando mitos malintencionados. Y nuevamente, ante la amenaza de derogación, la ola verde no se lo permitatirá", aseveró Biasi.

En tanto, la escritora Claudia Piñeiro dijo que, aunque la candidata a vicepresidenta "habla de corrido pero sugiere que con la nueva ley de aborto las mujeres abortan a término" al igual que "ignora que le Esma fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO".

"No hace falta campaña de miedo; basta escuchar", remarcó la escritora. (Télam)