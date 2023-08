Dirigentes políticos de diversos espacios se expresaron en las redes sociales en referencia al asesinato Mariano Barbieri, un ingeniero civil de 42 años muerto de una puñalada en el pecho durante un robo en el barrio porteño de Palermo, mientras que desde la oposición de CABA se expresaron críticas a la gestión de seguridad del Gobierno porteño, desde el oficialismo del distrito enviaron condolencias a la familia de la víctima y prometieron "mejorar" en la materia.

El candidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, afirmó que "nadie está gobernando la ciudad", en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter), en la cual antes había subido un video del canal Crónica TV.

En ese registro, el diputado nacional afirmaba que el ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco estaba "en Estados Unidos viendo un partido de tenis".

Burzaco viajó a Estados Unidos y luego se filtró un video grabado el lunes pasado, donde se lo ve en la tribuna de un partido del US Open de tenis, y luego, tras el asesinato en Palermo, habría adelantado su regreso.

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarroel, escribió en sus redes que "ayer a la noche, en la zona supuestamente más segura de la ciudad fue asesinado Mariano Barbieri por un delincuente".

"Una plaza sin luz, nada de Policía y una gestión que maquilla los problemas. Mis condolencias a su familia y el agradecimiento a Mariano por su apoyo y sacrificio", señaló la diputada nacional, quien mantiene una postura negacionista sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.

En tanto que el aspirante a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por LLA, Ramiro Marra, escribió desde su cuenta de Twitter: "Me destruye esto ¿Cómo puede ser posible que sigamos soportando esto? Espero que al asesino le caiga todo el peso de la ley y se pudra tras las rejas" y publicó la noticia de la muerte de Barbieri.

Marra agregó: "Pensar que Mariano, el joven asesinado en Palermo, fue fiscal por nuestras ideas nos da mucha mas fuerza para seguir adelante. Me rompe el alma, pero no me quita fuerzas. Todo el apoyo a su familia en este difícil momento".

Y sobre el final recordó que "durante la campaña, Larreta salía todos los días a decir que CABA era la ciudad más segura de Sudamérica, que no sucedían crímenes violentos. Ahora que perdió las PASO, no le da la cara para sostener esa mentira. Hace tiempo que las calles de la Ciudad son un peligro".

Por su parte, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, afirmó hoy en las redes que "nuevamente el dolor. Mariano tenía 42 años, una vida, una mujer y un hijo de 4 meses. Todo eso se lo arrebató anoche alguien para robarle el celular".

"Vamos a mejorar la seguridad en todo el país para que esto no suceda más. Es una obligación moral cuidar a las familias argentinas", completó la candidata presidencial de JxC, el espacio político que gobierna en CABA.

Por su parte, el postulante a jefe de Gobierno porteño de JxC, Jorge Macri, le envió "un sincero abrazo y condolencias a la familia de Mariano". "Cuando se pierde una vida, nada alcanza. Vamos a redoblar todos los esfuerzos para llevar más seguridad y tranquilidad a los porteños. Es nuestra obligación cuidarlos y tenemos que seguir mejorando", sostuvo desde su cuenta en la red social X.

Barbieri fue asesinado ayer por la noche de una puñalada en el pecho que le llegó al corazón por al menos un delincuente que le robó el teléfono celular cuando caminaba por el barrio porteño de Palermo, y si bien alcanzó a pedir ayuda en una heladería de la zona, murió al llegar al hospital, informaron fuentes judiciales, policiales y el titular del SAME.

El ataque ocurrió ayer cerca de las 22.45 cuando la víctima fue interceptada por al menos un ladrón en la zona de la Plaza Sicilia, en inmediaciones del Jardín Japonés y a metros del cruce de la Avenida Del Libertador y la calle Lafinur, del citado barrio porteño.

(Télam)