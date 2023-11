Funcionarios y dirigentes políticos de diversos espacios coincidieron en valorar "el derecho a vivir con libertad, defender la diversidad y defender lo conquistado" en la jornada en la cual se celebra el Día del Orgullo LGTB.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, llamó a “defender con orgullo” hoy más que nunca, “el verdadero sentido de la palabra libertad”.

En su cuenta de la red social X (antes Twitter), el funcionario sostuvo que "libertad es el derecho a vivir la identidad, el amor y el deseo como cada quien lo siente, sin discriminación ni violencia”.

Por su parte, la presidenta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini afirmó “querer una Argentina inclusiva, con igualdad de oportunidades y que respete la diversidad”.

Galmarini afirmó que en un eventual gobierno del candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, “no solo vamos a cuidar los derechos conseguidos, sino que seguiremos trabajando en más políticas para las diversidades”, publicó también en su cuenta de X.

Una multitud de diversidades vestidas de diferentes colores, con banderas, brillos y mucho cotillón construyó una verdadera marea arcoíris que cubrió las calles de Buenos Aires para celebrar una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que en este 2023 y de cara a las elecciones presidenciales de este mes enfatizó la necesidad de más democracia y cuestionó las posiciones "antiderechos".

La manifestación copó la Avenida de Mayo desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación con diferentes convocatorias que reclamaban "por un Orgullo con derechos y un Estado democrático que los garantice", mientras pedían frenar "a les antiderechos", en un contexto de avance de discursos negacionistas encabezados por la fórmula presidencial de La Libertad Avanza.

La concentración había comenzado en Plaza de Mayo desde las 10, con la Feria del Orgullo, que fue conducida por Nancy Sena, Emma Serna y Cumbia Dick, con la presencia de los DJs Fabián Jara y Alan Faboulus, y las actuaciones de Galga Tropikalia, Guido Morán, LaQueTeCumbió, Lucy Patané y el cierre a cago de La Joaqui.

La movilización comenzó alrededor de las 15 desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, donde la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) realizó un homenaje a activistas, en un evento conducido por Alejandra Malem y Franco Torchia y musicalizado por los DJs Fabián Jara y Alan Faboulus, y las actuaciones de Bennettistas, BB Asul, Diego Frenkel, Anita B Queen, Ángela Torres, y un cierre a cargo de Natalia Oreiro.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, remarco: "Al closet nunca más. Al pasado no se vuelve. Los derechos no se quitan. Los ideales no se resignan".

"En tiempos en los que la derecha conservadora construye metáforas violentas y cuestiona conquistas, nuestra mejor defensa es la voz y la mejor herramienta es el voto. Sigamos deconstruyendo y construyendo las ideas hasta que todo sea como lo soñamos", concluyó Moreau su publicación.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, también se sumó a los deseos de celebrar "la diversidad, el amor y los logros en la lucha por la igualdad".

En tanto, el Comité Central de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Ciudad de Buenos Aires se sumó a la celebración “del orgullo junto a miles de personas en la Ciudad”.

Y destacó que “somos libres e iguales”

También la legisladora electa por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Unidad de los Trabajadores (FIT-U), Celeste Fierro, participó hoy de la 32 Marcha del Orgullo y señaló “ni un ajuste más, ni un derecho menos”, en su cuenta de X.

La diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires del Frente de Unidad de los Trabajadores (FIT-U), Romina del Pla, se manifestó en su cuenta de X “contra el avance de la derecha, el ajuste del gobierno y el FMI”.

Ademas, reclamó por la “aparición con vida de Tehuel”, el joven trans desaparecido en marzo de 2021.

Por la “aplicación efectiva y real de la ESI ( Educación sexual integral) en todo el país” y por que se terminen “los crímenes de odio”.

Manuela Castañeira, la dirigente nacional del Nuevo Mas y de la agrupación feminista Las Rojas, sostuvo que "salimos a las calles para parar a la derecha, los discursos de odio y contra el ajuste".

En su cuenta oficial de X, Castañeira aseguró que "los derechos se defienden en las calles", al tiempo que proclamo "ni un ajuste más, ni una conquista menos".

La primera marcha en el país fue el 3 de julio de 1992 en una jornada histórica en la que unas cien personas del colectivo LGBTIQ+ se movilizaron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para reclamar por sus derechos. (Télam)