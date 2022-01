Tres dirigentes del Frente Renovador, que responden al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fueron designadas en diferentes cargos en el Gobierno nacional, según decretos publicados hoy en el Boletín Oficial.

La ex concejal de Zárate por el Frente Renovador y ex diputada provincial, Micaela Morán, fue nombrada como subsecretaria de Planificación y Coordinación de Transporte en el Ministerio de Transporte que dirige Alexis Guerrera.

“Les cuento que hoy comienza una nueva etapa asumiendo como subsecretaria de Planificación y Coordinación. Es un orgullo poder sumarme al equipo del ministro Alexis Guerrera”, expresó Morán.

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández visitó una de las empresas que imprime libros de texto para estudiantes

“Gracias Alberto Fernández, Sergio Massa y Alexis por la oportunidad y la confianza que me brindan en este nuevo desafío. Seguiremos trabajando en un estado presente que brinde un transporte eficiente, seguro y de calidad en todo el país”, posteó en sus redes sociales.

Click to enlarge A fallback.

En tanto, Liliana Schwindt, ex concejala de Olavarría y ex diputada nacional del Frente Reovador, fue nombrada subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores de la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti, quien calificó su incoporación como "un gran aporte" y "un gran paso hacia la igualdad real en todos los ámbitos".

"Quienes me conocen, saben que toda mi carrera política está signada por la protección de nuestros derechos como consumidores, peleando por tarifas razonables de gas, luz y agua durante el gobierno anterior. O por el cumplimiento de Precios Cuidados, o por la Ley de Zona Fría votada el año pasado”, dijo Schwindt.

“En nuestro país tenemos mucho por avanzar en materia defensa de nuestros derechos como consumidores y voy a trabajar duro para conseguirlo", aseguró la nueva subsecretaria.

Finalmente,Micaela Ferraro, ex senadora provincial por el Frente Renovador y concejal ad honorem de Tigre por el Frente de Todos, fue designada secretaria de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social, en reemplazo de la ex diputada tucumana Alicia Soraire. No obstante, no se trata del primer cargo en el Ejecutivo nacional de Ferraro, ya que venía desempeñándose como subsecretaria de Inclusión e Integración Social en el mismo Ministerio. Como su segunda, fue nombrada la militante de La Cámpora María Eugenia Meana, quien venía de la dirección de Articulación Regional Buenos Aires también en Desarrollo Social