A 40 años de la histórica marcha de la CGT por "Paz, Pan y Trabajo", referentes gremiales expresaron hoy cómo vivieron esa jornada de lucha y lo que significó para un movimiento de trabajadores que comenzaba a dilucidar "el camino de liberación de la dictadura".

En diálogo con Télam Radio, Héctor Amichetti, actual secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), recordó la marcha del 30 de marzo de 1982, que congregó a unas 15 mil personas en la Plaza de Mayo en abierto desafío a la Junta Militar.

"Fue un punto culminante, pero a su vez una demostración de que ya la dictadura no tenía más resto y que el zarpazo de Malvinas pensó que era lo único que la salvaba y por el contrario, empezó a tener los días contados", afirmó.

El dirigente gremial reflexionó que "fue el punto culminante de una resistencia de la clase trabajadora que comenzó el mismo día del golpe militar pero que era dispersa y estaba expuesta a una represión feroz que es la que determinó que tengamos tantos compañeros de fábricas y de lugares de trabajos detenidos desaparecidos".

También destacó la generación de agrupamientos como "Los 25", protagonistas del primer paro contra la dictadura en abril de 1979, y el crecimiento de las luchas producto de "los estragos" que produjo la política económica de la desindustrialización y la apertura de importaciones que, recordó, "deterioró enormemente la fuente de trabajo, generó desocupación y pérdida de poder adquisitivo de los salarios".

Carlos Frigerio, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (Fatca), describió aquella marcha como "el puntapié final de una actitud política dictatorial que venía ya con manifestaciones anteriores del movimiento obrero", las cuales "derivaron también de persecuciones, de desapariciones y de muerte de muchos de nuestros compañeros".

"Nosotros veníamos del sur, de Quilmes, no había autopista todavía, obviamente no había teléfonos celulares y a nosotros nos estaban esperando en el puente Avellaneda que era la única manera de ingresar a la capital. Me acuerdo como si fuese hoy, la represión fue importante, violenta, no nos olvidemos que le estábamos cascoteando el rancho a la dictadura", rememoró Frigerio, quien entonces comenzaba su carrera sindical y se estaba convirtiendo en secretario general de base de la maltería de Quilmes.

A 40 años de aquella histórica movilización, Frigerio hizo hincapié en "recordar a nuestro querido Saúl (Ubaldini), a nuestro compañero, a nuestro secretario general en un día tan importante para él" y consideró que fue "un quiebre realmente en su carrera de dirigente sindical".

"Recordar a todos los compañeros que dejaron su vida y su libertad en esos años de lucha, recordar al movimiento obrero de ese momento que tomó la iniciativa no sólo de expresarse, sino también de iniciar el camino de liberación de la dictadura, porque eso realmente fue lo que importó", enfatizó.

Víctor de Gennaro, quien entonces era referente de los trabajadores y trabajadoras estatales, rememoró el grito vivaz de "¡Se va a acabar, se va acabar la dictadura militar!" en la intersección de Belgrano y Diagonal Sur cuando con la bandera de "Paz, pan y trabajo" se juntaron todos alrededor de Ubaldini, secretario general de la CGT Brasil, con el cual habían conformado "un trípode con las agrupaciones gremiales peronistas y con las CGT regionales que se animó a marchar hacia Plaza de Mayo".

"Fue una lucha que venía enhebrada desde aquel paro nacional del 27 de abril de 1979 donde se empezó a nacionalizar la resistencia de los trabajadores; claro que se agrandó con la marcha a San Cayetano al año siguiente, con la propia construcción de la CGT de Brasil o el paro del 81, pero fue ahí el 30 de marzo donde sentí con toda claridad que se acababa la dictadura militar, estaban derrotados", sostuvo el dirigente del Frente Popular Lanusense.

A la vez consideró que "después de Malvinas y su derrota de esta locura combinada con Estados Unidos e Inglaterra de las tres banderas que no se pudo realizar para los militares, terminó con una huida más rápida".

"Fue el movimiento obrero uno de los dos brazos, con el otro, el de los derechos humanos que encarnaron las abuelas, las madres, los exdetenidos desaparecidos y Adolfo Pérez Esquivel recibiendo el Premio Nobel en 1980; esos dos brazos los que fuimos capaces de unirnos y de tirar abajo esa dictadura genocida que hoy sigue siendo claramente recordada como lo más tenebroso y que exigimos que haya justicia", señaló.

"Honor a Benedicto Ortiz mártir de ese día y a todos los mártires que durante esos años dieron su vida", concluyó, al recordar al trabajador y dirigente del sindicato minero AOMA, asesinado en la represión a la marcha que se realizó en Mendoza.

