Dirigentes del oficialismo y la oposición expresaron hoy su condena a la invasión que inició Rusia sobre Ucrania, con bombardeos en todo el país.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, solicitó al Gobierno de Vladimir Putin "cesar las hostilidades que desequilibran el frágil escenario internacional, librando un conflicto cuyo costo en vidas sería incalculable".

Para el legislador del Frente de Todos, el ataque de Rusia a Ucrania "es uno de los hechos más graves de las últimas décadas" ya que "pone en peligro a todo el pueblo ucraniano, a Europa y desestabiliza al resto del mundo".

"Condenamos enérgicamente la agresión unilateral ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin, añadió Massa en su cuenta de Twitter, al tiempo que señaló que cuando los líderes de los países actúan "sin atender principios democráticos, de respeto de las soberanías y los derechos humanos las consecuencias suelen ser dramáticas generando heridas que tardan décadas en cicatrizar y curar".

El titular de la Cámara baja también destacó que la Argentina, "como nación democrática y comprometida con los Derechos Humanos, debe liderar en América Latina la idea de levantar las banderas de la paz y la democracia".

En tanto, desde la coalición opositora Juntos por el Cambio emitieron un comunicado en el que expresan su "absoluta condena ante la invasión desplegada por la Federación Rusa en Ucrania, vulnerando la integridad territorial de ese país".

"Repudiando la violación de la soberanía ucraniana, y pidiendo el respeto a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del Derecho Internacional, nos solidarizamos con el pueblo de Ucrania y lamentamos la pérdida de vidas inocentes, acompañando a las familias de las víctimas en este difícil momento", dice el texto.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri expresó en su cuenta de Twitter que "los ataques de Rusia a Ucrania son una flagrante violación a la integridad territorial de una nación independiente" y aseveró que "el mundo ingresa en una etapa sombría de consecuencias imprevisibles".

"Quiero condenar la acción de la Federación Rusa como un ataque directo a la vida humana, la paz y la libertad de Ucrania y del mundo. Envío mi solidaridad al pueblo de Ucrania y a la comunidad de ucranianos en Argentina", añadió el exmandatario.

La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, expresó su "más enorme repudio a la acción bélica de Rusia sobre el pueblo ucraniano" y pidió recordar "la más macabra invasión de Stalin: el Holodomor, la muerte por hambre de los agricultores ucranianos, lo que se convirtió en uno de los mayores genocidios de la historia".

La titular del PRO, Patricia Bullrich, indicó -por su parte- que "el objetivo de Putin es la expansión mediante la conquista y la guerra para imponer un régimen" y añadió: "Argentina no puede, no debe avalar este avasallamiento a la soberanía de Ucrania. No queremos una Argentina del lado de los invasores".

Por su parte, la diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal señaló que "la invasión a un país soberano no puede ser tolerada. No puede haber eufemismos ni dudas".

Asimismo, expresó su "más enérgico repudio y condena a los ataques de Rusia a Ucrania y a la política exterior de este Gobierno que otra vez nos deja del lado incorrecto de la historia".

"Envío mi solidaridad y fuerza al pueblo ucraniano. Los argentinos queremos la paz y el cumplimiento de las reglas de convivencia internacional. Estamos con ustedes", agregó la exgobernadora bonaerense.

A su turno, el titular del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, sostuvo que "Putin comenzó la agresión a Ucrania, que no es otra cosa que generar una guerra, tal como todo el mundo lo vio venir".

"Salvo el Gobierno argentino, que le ofreció a Rusia ser la puerta de entrada a América Latina", agregó, y concluyó que "los errores en política internacional se pagan". (Télam)