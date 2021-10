El presidente Alberto Fernández, funcionarios y dirigentes del Frente de Todos, se sumaron hoy a los saludos y homenajes en las redes sociales al futbolista fallecido Diego Armando Maradona, en el día en que hubiera cumplido 61 años.

En Twitter, Alberto Fernández manifestó: "No sé cuántas personas tienen la posibilidad de hacer feliz a todo un pueblo. Único y eterno. Gracias, Diego".

Asimismo, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, escribió: "Hoy cumple el más grande de todos los tiempos. Recordamos a Diego Maradona en cada potrero, en cada club y en cada estadio del país con #1000PartidosPorEl10. #DiegoEterno en el corazón de su pueblo", remarcó.

"En cada potrero, en cada club y en cada estadio homenajeamos a Diego Maradona. #1000PartidosPorEl10", es la campaña para recordar al campeón del mundo en 1986 y que consiste en que todos los partidos, desde un picado con amigos en un barrio hasta los de primera división, se frenen a los 10 minutos y se haga un minuto de aplausos en honor a Maradona.

Con ese mensaje y un video que compila jugadas históricas del 10, impulsaron este homenaje los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Turismo, Matías Lammens; de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; entre otros.

También la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, subrayó: "Con tu sueño llenaste de esperanza a un pueblo entero, y te metiste para siempre, barrilete cósmico, en nuestros corazones".

A su turno, el secretario general de los encargados de edificios (Suterh), Víctor Santa María, publicó: "Hoy nuestro ídolo estaría cumpliendo 61 años. Brindaste alegría a nuestro pueblo. Nunca olvidaste tus orígenes. Tus palabras siempre estuvieron del lado del pueblo trabajador. Diego, hoy te recordamos y te extrañamos como nunca #FelizCumpleDiego".

Por su parte, la titular de Aysa, Malena Galmarini, señaló: "Donde sea que estés... ¡Feliz cumpleaños, Diego! ¡Gracias por habernos dado tantas alegrías!".

El senador nacional y presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, subió una foto de un joven Maradona con la leyenda: "¿Quién dijo que se necesita capa de superhéroe para volar? Te extrañamos, Diego".

La ministra bonaerense y vicepresidenta del PJ nacional, Cristina Álvarez Rodríguez, señaló: "Mágico, único e inigualable. El mejor de todos los tiempos, el que hizo feliz a un pueblo entero ¡Feliz cumpleaños, barrilete cósmico! Gracias por habernos dado tantas alegrías".

Desde la agrupación La Cámpora publicaron una foto del emblemático jugador y recordaron una de sus tantas frases: "Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra". (Télam)