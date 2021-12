La Cámara de Diputados aprobó hoy un proyecto para repudiar los agravios y las manifestaciones antisemitas que sufrieron los periodistas Alejandro Bercovich y Tomás Eliaschev al salir del estudio de la emisora “Radio con vos” por parte de un grupo de manifestantes "antivacunas" y negacionistas, ocurridos ayer.

El proyecto impulsado por la diputada nacional del Frente de Todos (FdT), Mara Bawer, fue aprobado por unanimidad sobre tablas, en el marco de la sesión en la que se buscará debatir el Presupuesto 2022.

Previamente, y en el marco de las cuestiones de privilegio, se produjo un contrapunto entre la diputada de la Izquierda, Miryam Bregman, que planteó una cuestión de privilegio contra el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, por un ataque a periodistas de C5N y sostuvo: "Esas expresiones de macho de Twitter me tienen cansada, no corresponden porque ofenden a todos y a todas".

Como había sido aludido, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le dio la palabra a Espert, quien ratificó sus dichos: "No me arrepiento en nada lo que dije, lo pienso y lo ratifico. No se haga problema diputada que, aún en las enormes diferencias, tenemos una coincidencia que es que vamos a votar en contra del Presupuesto".

A su turno, el diputado del PRO, Waldo Wolff, pidió una cuestión de privilegio en nombre de todo el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), contra el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, a quien acusó de apagarle el micrófono a dos diputados de ese espacio opositor "porque no le gustaba lo que estaban diciendo" y agregó: "la democracia se práctica no se declama".

Esas expresiones fueron rechazadas por el diputado del Frente de Todos(FdT), Itai Hagman, quien defendió la figura de Heller y dijo que es uno de los diputados más respetados de la Cámara baja. (Télam)