Diputados de la subcomisión Bicameral de Inteligencia realizaron hoy una inspección ocular a la sede porteña del Banco Provincia (Bapro), donde en 2017 se realizó la reunión en la cual funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal, de la AFI y empresarios analizaban el armado de causas judiciales contra los gremios, informaron fuentes parlamentarias.

El edificio del Bapro revisado por los legisladores está situado en San Martín y Bartolomé Mitre, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires.

Además, las fuentes señalaron que mañana a las 12 la subcomisión se reunirá con el jefe de Seguridad del banco, que estaba en ese cargo en 2017 y sigue estando en la actualidad.

Los voceros Indicaron a Télam que la visita ocular a la sala donde se celebró esa reunión sirvió para "corroborar algunas hipótesis y tener más claro cuál fue el ámbito del encuentro y confirmar que no había cambiado nada de la escenografía".

Señalaron que pudieron dialogar con una empleada de ceremonial que es personal estable del Banco, que ese día "hizo ingresar a algunos de los participantes en la reunión y realizó diversos aportes".

También informaron que las autoridades del Banco Provincia "les entregaron dos mails donde la presidencia del Bapro, por indicación de la Gobernación de Vidal, pide la reserva de ese salón de uso múltiple para el 14,15 y 16 de junio de 2017", pero indicaron que el encuentro fue el 15.

Según la interpretación de esos voceros, la reserva de tres días estuvo vinculada con que en el primero de los días se hizo la instalación de las cámaras y en el último se retiró el material tecnológico.

En el video de esa reunión el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas expresaba su deseo de contar con una "Gestapo" para accionar contra los gremios.

La reunión quedó registrada en la grabación hallada en las instalaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y motivó que la interventora de ese organismo, Cristina Caamaño, presentara una denuncia ante la Justicia federal de La Plata.

La inspección se efectúo en la jornada en la que estaba previsto recibir en el Congreso al Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, pero el funcionario judicial decidió no concurrir, lo que generó una dura réplica de los legisladores oficialistas Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Blanca Osuna y Eduardo Valdés.

Sobre la ausencia de Conte Grand, quien argumentó que no conocía el expediente y pidió responder por escrito, Moreau (Frente de Todos), presidente de la Comisión Bicameral, aseguró que el procurador "no tiene coronita" y remarcó que el funcionario debe concurrir al Congreso para declarar sobre la existencia de la denunciada mesa judicial bonaerense.

"Conte Grand no tiene coronita. La violación a la ley de Inteligencia que es nacional y que él invoca la puede poner en el ámbito de su provincia, pero no en el ámbito nacional porque es una ley del Congreso y no puede alegar esa prerrogativa para no asistir", señaló Moreau por Radio 10.

"Nosotros no lo estamos convocando como fue el caso de (el fiscal federal Carlos) Stornelli, que fue un fiscal que estuvo escondido de la justicia federal. Lo estamos convocando a una investigación política-institucional", aseveró el legislador nacional.

En tanto, Valdés también cuestionó la ausencia de Conte Grand y señaló que "es una pena que se haya excusado" de concurrir.

En declaraciones a Télam, Valdés consideró que Conte Grand "se perdió un día muy importante porque debía explicar por qué tenía un teléfono encriptado de la AFI cuando era jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires".

"Y si le sumamos las reuniones con (Mauricio) Macri, es jaque mate. Rechazamos que no haya venido al Congreso porque él es un funcionario público y debía asistir. No puede declarar por escrito", enfatizó.

Tailhade afirmó que Conte Grand "no puede dar explicaciones razonables" sobre el video de la reunión de 2017 pero adelantó que no van a recibir "declaraciones por escrito de Conte Grand".

"Está obligado por su importancia institucional a venir a la comisión investigadora del Congreso argentino", sentenció el funcionario por FM La Patriada.

Y la diputada Osuna dijo por Delta FM que "Conte Grand es parte indispensable del armado de causas. Tiene la obligación de presentarse y dar cuenta de por qué tenía un teléfono encriptado de la AFI".

Agregó que "lo que más importa acá es que se vaya despejando la red de responsabilidades de un hecho gravísimo. Estamos hablando de un paradigma nocivo del estado de Derecho". (Télam)