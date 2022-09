El bloque de diputados del Frente de Todos solicitó hoy a la titular de la Cámara, Cecilia Moreua, la remoción de José Luis Espert de su banca por "inhabilidad moral". A través de una carta firmada por Paula Penacca, Germán Martínez y José Luis Gioja, la bancada oficialista cuestionó al diputado de Avanza Libertad por sus polémicos dichos en los que pidió "cárcel (6 meses a 3 años) o bala" para los manifestantes del SUTNA que tomaron el piso cuatro del Ministerio de Trabajo en el marco de la negociación paritaria. "Repudio absoluto a las expresiones de José L. Espert. Basta de violencia y amenazas emitidas por dirigentes con responsabilidades institucionales", expresó el bloque a través de una publicación en Twitter en la que, además, brinda el detalle de la carta presentada ante la máxima autoridad de la Cámara Baja. Amparados por el Artículo 66 de la Constitución Nacional y el Artículo 188 del Reglamento, solicitaron la conformación de una Comisión Especial para evaluar la conducta del diputado libertario acusado de "sistemáticamente solicitar la muerte como respuesta a cualquier conflicto, contrariando todos los principios democráticos y constitucionales que debe cumplir". En la misma línea, los 118 indicaron que las expresiones de Espert no deben ser avaladas y tampoco "convalidadas a partir del silencio". "La declaración de Espert va en contra de múltiples principios constitucionales entre los que se pueden enumerar: el debido proceso, el principio de inocencia, el no prejuzgamiento, el derecho a manifestarse, a la protesta, a huelga y, principalmente, la abolición de la pena de muerta y toda especia de tormento", fundamentaron. Asimismo, señalaron que no se trata de un exabrupto ni un hecho aislado sino que el economista "sistemáticamente pide cárcel o bala como respuesta a diversos acontecimientos"

"Son decenas de publicaciones donde insistentemente propone incumplir con todos los principios constitucionales", subrayaron. A su parte, enmarcaron los dichos en el contexto nacional marcado por el intento de asesinato de Fernando Sabag Montiel a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y llamaron a la reflexión de los actores políticos contra las acciones de violencia y por la preservación del pacto democrático. "Es el contexto delicadísimo que vive nuestra democracia lo que agrava estas manifestaciones. El intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación hace apenas tres semanas debe llamar al conjunto de quienes ejercen representación política a la reflexión. Acciones de violencia explícita que atentan contra el pacto democrático que tanto le costó a nuestra Patria suceden en climas habilitantes, en marcos donde se naturalizan expresiones de odio, denigración y deshumanización del otro", sumaron. Por último, reclamaron que la Comisión Especial pueda proponer las sanciones disciplinarias "que el caso demanda". Y concluyeron: "Cabe destacar que la misma consigna, ´cárcel o bala´, apareció también en manifestaciones de grupos violentos previos al atentado. Es necesario que nuestras instituciones repudien los discursos de odio y tomen acciones para generar climas de diálogo que fortalezcan nuestra democracia frente a quienes pretenden agraviarla"

NA/SPC NA