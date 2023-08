Los diputados nacionales del Frente de Todos cuestionaron hoy en la comisión de Juicio Político de la Cámara baja la "reticencia" de Silvio Robles, asesor del ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti, a responder las preguntas de los legisladores sobre el fallo del máximo tribunal en relación a la coparticipación.

Las críticas apuntaron a las reiteradas negativas del testigo a responder las consultas de los diputados argumentando el amparo en "el artículo 18 de la Constitución Nacional" y "el reglamento de la Justicia Nacional"

"Vamos a seguir preguntando, pero hay respuestas prediseñadas que no hacen fácil esto. No sé si tiene claro que es funcionario público, y su sueldo se lo paga el pueblo, no Horacio Rosatti", espetó el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez.

Para el santafesino, "no es falta de educación, es falta de respeto a otro poder del Estado".

Por su parte, su compañero de bloque Ramiro Gutiérrez pidió dejar "constancia de la reticencia del testigo" y que se tenga a vista "el artículo 10 del Código Civil en lo referente al efecto abusivo de los derechos".

En el mismo sentido, Leopoldo Moreau, puso de relieve "los esfuerzos que hace el testigo para eludir respuestas" y advirtió que brindar las respuestas "no es a partir de la buena voluntad del testigo, sino que es una obligación".

En diferentes pasajes de la reunión, los diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron la metodología implementada por el oficialismo para realizarle las preguntas al testigo.

(Télam)